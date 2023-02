Πολιτισμός

Σεισμός στην Τουρκία: Ο ΑΝΤ1 στα ερείπια του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (βίντεο)

Πολλοί Ελληνορθόδοξοι στην Αρσούς της νοτιοανατολικής Τουρκίας εγκαταλείπουν την πόλη φοβούμενοι νέο ισχυρό σεισμό. Τα φονικά Ρίχτερ κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.

Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στην νοτιοανατολική Τουρκία, στην περιοχή που δοκιμάζεται σκληρά από τους σεισμούς των τελευταίων δύο εβδομάδων, καταγράφει εικόνες από την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στην πόλη Αρσούς της επαρχίας Χατάι,

Μετά από το πολλαπλό χτύπημα του «Εγκέλαδου», μόνο το καμπαναριό κι ένα μικρό τμήμα του ναού στέκουν όρθια.

Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, συνομίλησε με Ορθόδοξους Χριστιανούς της περιοχής, οι οποίοι ακόμα δεν μπορούν να συνέλθουν από το σοκ της βιβλικής καταστροφής.

Στο Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, μία μέρα πριν τα φονικά 7.8 Ρίχτερ, βρισκόταν αρκετός κόσμος για μία κηδεία.

Μέσα στα χαλάσματα της εκκλησίας, που χτίστηκε το 1520, όπως λένε οι ντόπιοι Χριστιανοί, έχουν θαφτεί σπάνιες εικόνες και κειμήλια, ανεκτίμητης αξίας, που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σε ποια κατάσταση βρίσκονται.

Με τις καταστροφές να είναι τεράστιες στην Αρσούς και τη γη -κατά περιόδους- να τρέμει, πολλοί Ελληνορθόδοξοι αναζητούν καταφύγιο σε άλλες πόλεις. Σην επαρχία Χατάι, όπου βρίσκεται η Αρσούς, σε λίγες ώρες οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τυχόν επιζώντων θα σταματήσουν, όπως στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που λαβώθηκε από τον σεισμό.

