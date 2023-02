Πολιτική

Σαμαράς: η αγάπη για την πατρίδα, η παράταξη και οι εκλογές (εικόνες)

Δεκτός με ενθουσιασμό έγινε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε εκδήλωση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, στην Θεσσαλονίκη.

Στις δύο αγάπες του, την αγάπη για την πατρίδα και την αγάπη για την παράταξη, αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε σε εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης" για την παρουσίαση του βιβλίου βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, με τίτλο "Τι πρέπει και μπορούμε να κάνουμε".

"Αυτό που μας συνδέει όλους εδώ μαζί είναι οι δύο αγάπες. Πάνω από όλα, το υπέρτατο κριτήριο για τα πάντα, η αγάπη για την πατρίδα. Μισός Σαλονικιός, επειδή η μάνα μου στο Ντεπό μεγάλωσε, αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ότι η λέξη Θεσσαλονίκη, η λέξη Μακεδονία δημιουργεί όλους τους αναγκαίους συνειρμούς για να είσαι υπερήφανος Έλληνας πατριώτης", είπε ο κ. Σαμαράς.





Συνέχισε λέγοντας "Η δεύτερη αγάπη είναι η αγάπη για την παράταξη. Την πατρίδα την αγαπάμε για αυτό που είμαστε και είμαστε υπερήφανοι, είμαστε ο σπόρος που δεν πεθαίνει ποτέ. Για την παράταξη έχουμε μάθει από παλιά, όταν χρειαζόταν από το χαράκωμα, μέχρι τελευταία να δίνουμε τις μάχες, με ευπρέπεια και πάντοτε γνωρίζοντας ότι αυτή η παράταξη είναι πάντα για τα δύσκολα. Και αυτή τη στιγμή εγώ αισθάνομαι υπερηφάνεια βλέποντας όλους εσάς και αναγνωρίζοντας ότι χωρίς εσάς δεν υπάρχει τίποτα στην παράταξη, αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνια γιατί ξέρω ότι θα δώσετε αυτό τον αγώνα και πάλι όπως πρέπει, για την Ελλάδα και για την Ιδεολογία μας".

Ψηφοφόροι και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας γέμισαν το Βελλίδειο και επιφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή, με χειροκροτήματα, στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, έξω από το "Βελλίδειο" και μέσα στην αίθουσα.

Στη μεγάλη συμμετοχή αναφέρθηκε και ο κ. Σαμαράς, ο οποίος για τον βουλευτή και συγγραφέα Δημήτρη Βαρτζόπουλο είπε ότι τον συνδέουν δεσμοί πολύχρονης φιλίας, είναι και αυτός για τα δύσκολα και ένας από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές στον αγώνα της παράταξης.

Στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας απευθύνθηκε στον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας:"Καλωσορίζω τον πρωθυπουργό που στα πολύ δύσκολα κράτησε την Ελλάδα όρθια, τον πρωθυπουργό που σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα μας, με σημαντικό πολιτικό και προσωπικό κόστος, έβαλε τις προϋποθέσεις για να μπορεί σήμερα η οικονομία να πηγαίνει μπροστά, η Ελλάδα να αναπτύσσεται και η κοινωνία να ευημερεί. Καλωσορίζω, όμως, και τον πρωθυπουργό εκείνο που διαχρονικά και με συνέπεια υποστηρίζει τα εθνικά μας δίκαια, την ιστορική αλήθεια, την ελληνικότητα και τη μοναδικότητα της Μακεδονίας".

Στην προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά, όταν ήταν πρωθυπουργός, για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, όπως και στην επιτυχία της σημερινής κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως είπε, την αντιμετώπιση των πολλαπλών και μεγάλων κρίσεων.

"Ελληνα πατριώτη, Αντώνη Σαμαρά, μην σας μένει καμία αμφιβολία ότι και οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας αναγνωρίζουν την εθνική σας προσφορά και σας χρωστάμε", τόνισε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη και πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας Ιγνάτιος Καιτεζίδης.

Για το βιβλίο του Δημήτρη Βαρτζόπουλου,μίλησαν ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και ο διεθνολόγος Βενιαμίν Καρακωστάνογλου.

Στην ομιλία του ο κ. Βαρτζόπουλος τόνισε ότι η ανάπτυξη της Θράκης είναι αυτή που θα ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας έναντι του εξ ανατολών κινδύνου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές της Ν. Δ. Έλενα Ράπτη, Κώστας Γκιουλέκας, Στράτος Σιμόπουλος, Άννα Ευθυμίου, Δημήτρης Κούβελας, Θεόδωρος Καράογλου, Διονύσης Σταμενίτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήμαρχοι περιφερειακών Δήμων, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής νομού Θεσσαλονίκης της Ν. Δ. Ζήσης Ιωακείμοβιτς, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων κ.α.

