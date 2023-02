Κοινωνία

“Smishing”: Απάτη με δήθεν SMS από την Πολιτική Προστασία

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τι γράφει το παραπλανητικό μήνυμα.



Προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών αποτελεί μήνυμα που έχουν λάβει πολίτες στο κινητό τους με παραπλανητική αναφορά που παραπέμπει στην Πολιτική Προστασία, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διευκρινίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το εν λόγω μήνυμα, το οποίο, όπως αναφέρουν, προφανώς, εμπίπτει στην κατηγορία παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου smishing (SMS phishing).

Ειδικότερα, τις τελευταίες ώρες υπήρξαν αναφορές για μαζική αποστολή γραπτού μηνύματος στο κινητό (SMS) που εμφανίζει ως αποστολέα το όνομα CIVILPROTEC και περιέχει παραπλανητικό περιεχόμενο περί δήθεν προσωρινής αναστολής χρεωστικής κάρτας του παραλήπτη.

«Έχουμε προβεί ήδη σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές και εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες που ενδεχομένως λάβουν το εν λόγω μήνυμα να το διαγράψουν αμέσως και σε κάθε περίπτωση να μην πατήσουν στο σύνδεσμο (link) που περιέχει», σημειώνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του.

?? Προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών μέσω SMS με παραπλανητική αναφορά που παραπέμπει στην Πολιτική Προστασία



?? Διευκρινίζουμε ότι το Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν έχει καμία σχέση με το εν λόγω μήνυμα



!? Ενημερωνόμαστε & προσέχουμε ???? https://t.co/sw1oT2Fybp pic.twitter.com/r1e95R0bPB

— Civil Protection GR (@GSCP_GR) February 20, 2023

