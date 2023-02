Παράξενα

Αίγιο: 91χρονη οδηγός μπήκε ανάποδα στην Εθνική Οδό, προκάλεσε τροχαίο και το… έσκασε

Χάος προκάλεσε στην Εθνική Οδό η ηλικιωμένη οδηγός η οποία τελικά συνελήφθη.



Ηλικιωμένη οδηγός θέλησε τις πρωινές ώρες να μετακινηθεί προς την Αθήνα από την περιοχή του Αιγίου. Βγήκε στο δυτικό κόμβο του Αιγίου, αλλά εκεί έκανε το μοιραίο λάθος. Αντί να μπει στο ρεύμα προς Αθήνα, εισήλθε ανάποδα στο ρεύμα προς Πάτρα.

Οι οδηγοί που έβλεπαν το αυτοκίνητο της 91χρονης να έρχεται κατά πάνω τους έκαναν ελιγμούς για να την αποφύγουν. Ωστόσο η ηλικιωμένη απτόητη συνέχιζε να οδηγεί για αρκετά χιλιόμετρα ανάποδα στην Εθνική Οδό.

Δυστυχώς όμως στο ύψος των Σελιανιτίκων οδηγός οχήματος είδε το αυτοκίνητο της ηλικιωμένης, σάστησε και δεν κατάφερε να την αποφύγει. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν από το τροχαίο.

Η 90χρονη, ωστόσο, δεν σταμάτησε, έκανε αναστροφή και συνέχισε την πορεία της.

Ευτυχώς οι αστυνομικοί που ήδη είχαν ειδοποιηθεί από κάμερες ασφαλείας της εθνικής οδού την εντόπισαν και η 91χρονη οδηγός συνελήφθη.

