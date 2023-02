Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Γκάρι Ροντρίγκες χάνει τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Επαληθεύτηκαν οι χειρότεροι φόβοι των ιατρών των «ερυθρόλευκων». Πρόβλημα και με τον Παπασταθόπουλο, που είναι αμφίβολος για το “ντέρμπι των αιωνίων”.

Επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Γκάρι Ροντρίγκες στα πρώτα λεπτά του κυριακάτικου (19/2) αγώνα με τη Λαμία, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στο δικέφαλο μηριαίο μυ του αριστερού ποδιού.

Ως εκ τούτου ο 32χρονος εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» τέθηκε νοκ-άουτ τόσο απ’ το σαββατιάτικο (25/2) μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για την 25η αγωνιστική της Super League, όσο κι από τη ρεβάνς με την ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Κυπέλλου που θα διεξαχθεί τη 1 ή στις 2 Μαρτίου.

Από εκεί και πέρα, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έχει ένα σφίξιμο στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και τη Δευτέρα (20/2) ακολούθησε θεραπεία. Η κατάστασή του θα εκτιμάται μέρα με τη μέρα και η παρουσία του στο σαββατιάτικο clasico θα κριθεί στα επόμενα 24ωρα.

