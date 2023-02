Πολιτική

Εκλογές 2023: Ο Κώστας Καραμανλής δεν θα είναι υποψήφιος

Τι αναφέρει η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργου, με την οποία ανακοινώνει το τέλοςς της κοινοβουλευτικής διαδρομής του.

Την πρόθεση του να μην λάβει μέρος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής

Ο Κώστας Καραναλής κλείνει έτσι έναν πολυετή κύκλο στον δημόσιο βίο, καθώς πρωτοεξελέγη το 1989.

Ο Κώστας Καραμανλής ανέφερε στη δήλωσή του:

«Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές.

Προφανώς, στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν αιώνα. Πιστός στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της. Με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες».

Ο πρώην πρωθυπουργός κρατούσε έως τώρα «ερμητικά» κλειστά τα χαρτιά του, χωρίς την παραμικρή διαρροή που θα φωτογραφίζει τις προθέσεις του. Το κλίμα ωστόσο που είχε διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα έδειχνε πως η αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια ήταν αρκετά πιθανή.

Ταυτόχρονα οι (μη) κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, δηλαδή το γεγονός πως δεν έχει μπει σε κάποια προεκλογική διαδικασία, όπως έκανε ο Αντώνης Σαμαράς φωτογράφιζε πως το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να μην είναι στην επόμενη Βουλή ήταν ιδιαίτερα αυξημένο.

Επιπλέον δεν είναι μυστικό πως η σχέση Μητσοτάκη και Καραμανλή μετά την περίφημη ομιλία στα Ανώγεια του πρώην πρωθυπουργού περνά περίοδο παγετού.

Οι τόνοι έκτοτε έπεσαν ωστόσο το χάσμα παρέμεινε μέχρι και σήμερα, χωρίς πάντως να είναι αυτός ο βασικός λόγος της αποχώρησης, καθώς ο κ. Καραμανλής βρίσκεται στα βουλευτικά έδρανα 14 χρόνια αφότου αποχώρησε από την προεδρία και οι λόγοι μπορεί να είναι και προσωπικής φύσεως.

