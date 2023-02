Αθλητικά

Παναθηναϊκός: ο Σερέλης στον πάγκο των “πρασίνων”

Ο Παναθηναϊκός, μέχρι το τέλος της σεζόν θα συνεχίσει με τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο του.

Με τον Χρήστο Σερέλη στην τεχνική ηγεσία αναμένεται να ολοκληρώσει η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού την τρέχουσα σεζόν.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Ντέγιαν Ράντονιτς, η «πράσινη» ΚΑΕ στρέφεται στη... γνώριμη λύση του νυν προπονητή του Λαυρίου, ο οποίος διετέλεσε και την περυσινή σεζόν μέλος του τεχνικού επιτελείου του «τριφυλλιού», καθώς ήταν εκ των βοηθών του Γιώργου Βόβορα, όταν ο τελευταίος ανέλαβε στα μέσα Απριλίου (σ.σ. η πρόσληψή του ανακοινώθηκε στις 14/4/2022), αντικαθιστώντας στον πάγκο του Παναθηναϊκού τον Δημήτρη Πρίφτη.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή Σέρελη έχει το χαρακτήρα μιας προσωρινής λύσης, προκειμένου η ομάδα να «βγάλει» τη χρονιά, καθώς είναι δύσκολο μεσούσης της σεζόν να βρεθεί ένας καλός προπονητής που να δεχθεί να αναλάβει τους «πράσινους». Σε ό,τι αφορά τη νέα αγωνιστική περίοδο, πάντως, οι διοικούντες το «τριφύλλι» ψάχνουν την υπέρβαση με μεγάλο όνομα προπονητή.

