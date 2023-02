Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Ράντονιτς στην πόρτα της εξόδου

Ασυμφωνία με την αποζημίωση του 53χρονου προπονητή. Τι προτείνει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τι ζητά ο Μαυροβούνιος.



Στην «πόρτα της εξόδου» από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Ντέγιαν Ράντονιτς, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας.

Με τον Μαυροβούνιο τεχνικό στο «τιμόνι» τους, οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 81-65 από τους «ερυθρολεύκους», η οποία ήταν η ενδέκατη σερί για τους Πειραιώτες σε όλες τις διοργανώσεις, με αποτέλεσμα το «τριφύλλι» να απωλέσει έναν από τους στόχους της χρονιάς.

Έτσι, η διοίκηση του Παναθηναϊκού έλαβε την απόφαση να βάλει τέλος στη συνεργασία της με τον Ράντονιτς, ωστόσο μέχρι στιγμής υπάρχει... ασυμφωνία σε ό,τι αφορά την αποζημίωση του 53χρονου προπονητή.

Και αυτό γιατί η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προτείνει στον Μαυροβούνιο να λάβει ένα μέρος από τα χρήματα που έχει λαμβάνειν, βάσει του «κλειστού» διετούς συμβολαίου που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι, την ώρα που ο Ράντονιτς ζητάει όλο το ποσό, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να συνεχίζονται...

