Κύπελλο Μπάσκετ: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο

Ο Ολυμπιακός υπέταξε το Περιστέρι στον τελικό του παρθενικού Final Eight στα "Δύο Αοράκια" του Ηρακλείου.

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών και στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου «σήκωσε» το δεύτερο διαδοχικό και 11ο τρόπαιο της Ιστορίας του στον θεσμό (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023). Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 85-57 το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη στον τελικό, πανηγυρίζοντας τον δεύτερο τίτλο της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, μετά το Super Cup.

Στην 20ή συμμετοχή τους σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, οι Πειραιώτες φρόντισαν να μπουν πρόωρα σε τροχιά νίκης, καθώς με την άμυνα σε πρώτο πλάνο έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +16 (26-10) και μετέτρεψαν το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε «κυνήγι» του ρεκόρ με τη μεγαλύτερη διαφορά στην Ιστορία των τελικών, που κρατάει ο Παναθηναϊκός από το 2016 με το +47 (101-54) επί του Φάρου Κερατσινίου (Α2 κατηγορία).

Η υποδειγματική πρώτη περίοδος του Ολυμπιακού σε άμυνα και επίθεση (7/10 δίποντα, 4/5 τρίποντα) ήταν αρκετή για τους Πειραιώτες, προκειμένου να ελέγξουν τον αγώνα και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +16 (26-10). Δίχως να κατεβάσουν ταχύτητα, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν μέχρι το 16΄ ένα επιμέρους σκορ 15-1 και έδωσαν στη διαφορά... αστρονομικές διαστάσεις (+30 11-41).

Με τον Κυπελλούχο Ελλάδας να έχει κριθεί από νωρίς, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιδόθηκε σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να «σπάσει» το ρεκόρ με τη μεγαλύτερη διαφορά πόντων σε τελικό. Στο 29΄ ξέφυγε για πρώτη φορά με +37 (68-31), ενώ στο 33΄ άγγιξε τη... σαραντάρα (+39, 79-40). Η τελευταία ήταν, πάντως, η μεγαλύτερη διαφορά, καθώς στον υπολειπόμενο χρόνο, ο Ολυμπιακός χαμήλωσε την παραγωγικότητα του, μέχρι το τελικό 85-57.

Με 26 πόντους και ρεσιτάλ από τα 6,75 (8/11 τρίποντα), ο Άλεκ Πίτερς οδήγησε την επίθεση του Ολυμπιακού, με τον Σάσα Βεζένκοβ να ακολουθεί με 20 (4/5 τρίποντα). Από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Δημήτρης Μωραΐτης με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-26, 21-45, 34-68, 57-85

Οι συνθέσεις:



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 2 , Φρανσίσκο 5 (2/9 σουτ) , Κόλεμαν 2 , Μωραΐτης 16 (3/8 τρίποντα) , Ραντάνοβ 2, Πουλιαμότης 6 (2) Ντένμον 7 (2/8 σουτ) , Κασελάκης 3 (1) , Χουγκάζ 7 (4 ριμπάουντ), Χάμερ 7 (5 ασίστ), Ζούγρης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (5 ασίστ) , Κάναν 3 , Λούντζης, Λαρεντζάκης (3 λάθη), Πάπας, Φαλ 13 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 μπλοκ) , Σλούκας 5 , Βεζένκοβ 20 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Παπανικολάου 9 , Μπόλομποϊ 3 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη) , Πίτερς 26 (8/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 4

