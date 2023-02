Αθλητικά

Κύπελλο Μπάσκετ: Ο Ολυμπιακός στον τελικό - Κέρδισε τον Παναθηναϊκό

"Ερυθρόλευκο" βάφτηκε το "ντέρμπι των αιωνίων" στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην ομάδα του πρώην μεγάλου άσου του.

Ο κυριαρχικός Ολυμπιακός της τρίτης περιόδου, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο ντέρμπι των «αιωνίων», παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση για τον τελικό του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 81-65 του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό και αύριο (19/2, 19:15) θα τεθούν αντιμέτωποι στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου με το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη για την υπεράσπιση του τίτλου στον θεσμό και 11ο στην Ιστορία τους (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022). Στο 11-0 πλέον το σερί νικών του Ολυμπιακού απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιακός «πέταξε» τον Παναθηναϊκό στον αμυντικό «βάλτο» που δημιούργησε στην τρίτη περίοδο και βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75 σε αυτό το διάστημα, «οικοδόμησε» μία διψήφια διαφορά ασφαλείας, την οποία δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει, απέναντι στους «πράσινους» που έδειχναν να έχουν μείνει από δυνάμεις... Με έξι «κολλητά» τρίποντα και επιμέρους σκορ 25-3, οι Πειραιώτες βρέθηκαν στο 28΄ στο +17 (60-43) και δεν κοίταξαν πίσω...

Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών ο συνήθης-ύποποτς, Σάσα Βεζένκοβ, με 22 πόντους (εκ των οποίων τους 14 στην πρώτη περίοδο) και 10 ριμπάουντ, ενώ καταλυτικοί ήταν στο ξέσπασμα του τρίτου δεκαλέπτου οι επίσης διψήφιοι Αϊζάια Κάναν (14π.) και Κώστας Παπανικολάου (15π.). Από τον Παναθηναϊκό που είχε σε κάκιστη βραδιά τον Ντουέιν Μπέικον (5π. με 0/8 δίποντα και 1/5 τρίποντα), προσπάθησε ο Πάρις Λι με 17 πόντους, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Γιώργος Παπαγιάννης και Ντέρικ Γουίλιαμς.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 35-40, 64-50, 81-65

Με τις άμυνες στο όριο του φάουλ να έχουν την τιμητική τους από το πρώτο τζάμπολ, ο Παναθηναϊκός έδειξε να βρίσκει ρυθμό, εξασφαλίζοντας δύο φορές ένα +4 (6-10 στο 4΄ και 10-14 στο 7΄. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός γύρισε την άμυνα του σε man to man το τελευταίο τρίλεπτο, ο Φαλ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι (2 μπλοκ) και με τον Βεζένκοβ να σημειώνει τους 14 (3/3δ., 2/3τρ., 2/2β.) από τους 22 πόντους των Πειραιωτών στην πρώτη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» γύρισαν το ματς, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +3 (22-19).

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός στην άμυνα, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε λάθη και στερώντας από τους «ερυθρόλευκους» το μακρινό σουτ. Με τον Βεζένκοφ μάλιστα εκτός στο μεγαλύτερο μέρος του δεκαλέπτου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε από το 13΄ να ακολουθεί στο σκορ, ενώ ακόμη κι όταν προσπέρασε στο 17΄ με τρίποντο του Λαρεντζάκη (35-33), είδε τους «πράσινους» να βγάζουν τους αιφνιδιασμούς και να απαντούν με σερί 0-7 για το 35-40 του ημιχρόνου.

Η άμυνα του Ολυμπιακού έκανε τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, κρατώντας τον Παναθηναϊκό χωρίς πόντο στα πρώτα πεντέμισι λεπτά. Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό από τα 6,75 και με 5/5 τρίποντα ολοκλήρωσαν στο 25΄ ένα σερί 17-0, οικοδομώντας διαφορά 12 πόντων (52-40). Με τους Πειραιώτες να συνεχίζουν στο ίδιο τέμπο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε στο 28΄ ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 25-3, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +17 (60-43), για να ολοκληρώσει το δεκάλεπτο στο +14 (64-50).

Ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό και με την ψυχολογία στα ύψη, ο Ολυμπιακός είδε τον Λαρεντζάκη να βρίσκει στόχο από τα 6,75 στο 35΄ και να κρατάει τους «ερυθρόλευκους» σε απόσταση (75-60), απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που δεν είχε ούτε το πλάνο, ούτε τις δυνάμεις για την ανατροπή... Το τελικό 81-65 βρήκε τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν και να ετοιμάχονται για το repeat, απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, του ανθρώπου που τοποθέτησε και κράτησε τον Ολυμπιακό στην ελίτ της Ευρώπης!

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (0/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κάναν 14 (1/1 δίποντο, 3/7 τρίποντα, 3/3 βολές), Λούντζης, Λαρεντζάκης 6 (2/7 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Πάπας, Φαλ 4 (11 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σλούκας 7 (1), Βεζένκοβ 22 (4/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παπανικολάου 15 (5/5 τρίποντα), Μπόλομποϊ 2, Μπλακ 5, ΜακΚίσικ 4 (0/5 τρίποντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Γουόλτερς 4 (5 ριμπάουντ), Λι 17 (3/4 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/7 βολές, 5 ασίστ), Παπαγιάννης 13 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μποχωρίδης 2, Γουίλιαμς 13 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Αγραβάνης 2, Καλαϊτζάκης Γ. 2, Μπέικον 5 (1/12 σουτ, 2/2 βολές, 5 ασίστ), Πονίτκα 6 (1), Γκουντάιτις 1 (0/3 δίποντα, 1/2 βολές).

