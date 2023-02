Life

Τζουντ Λο: πατέρας για 7η φορά ο ηθοποιός

Στιγμές ευτυχίας για τον γνωστό ηθοποιό που έγινε πατέρας για έβδομη φορά.

Στιγμές ευτυχίας ζει για 7η φορά ο Τζουντ Λο, ο οποίος έγινε για 7η φορά πατέρας.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, σύμφωνα με στιγμιότυπα που αποκάλυψε η σφημερίδα "Sun" δείχνουν τον Τζουντ Λο με τη σύζυγό του Φιλίππα Κοάν, να σπρώχνουν ένα καροτσάκι στο Heathrow του Λονδίνου.

Μια άλλη γυναίκα, πιθανότατα νταντά, εθεάθη να σπρώχνει ένα άλλο καροτσάκι με το άλλο παιδί του ζευγαριού, το οποίο υποδέχτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ο Τζουντ Λο αποκάλυψε με χιουμοριστικό τρόπο τον ερχομό του 6ου του παιδιού, τον Μάιο του 2020, ένα χρόνο αφότου παντρεύτηκε την ψυχολόγο, Φίλιπα. Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του, για το τι έκανε εν μέσω πανδημίας καραντίνας, είπε:

«Έκανα κηπουρική. Ω! Και έκανα ένα μωρό. Οπότε, ορίστε».

