Δυτική Αττική: Συμμορία δραπέτη λήστευε καταστήματα με κλεμμένα αυτοκίνητα

Πλούσια δράση είχε η συμμορία με μέλος δραπέτη φυλακών. Ο τρόπος που "επιχειρούσαν" τις ληστείες τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας,εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες από καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, το μεσημέρι στις 20 Φεβρουαρίου 2023 σε Αθήνα και Περιστέρι, 41χρονος Έλληνας που τυγχάνει δραπέτης καταστήματος κράτησης και 36χρονος Έλληνας, ως μέλη συμμορίας που διέπρατταν ληστείες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ εξακολούθηση, για κατά περίπτωση παράβαση του νόμου περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων. Συνελήφθη και 39χρονη αλλοδαπή για υπόθαλψη εγκληματία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων ληστειών υπό την απειλή όπλου ή μαχαιριού σε καταστήματα στις περιοχές Αχαρνών και Άνω Λιοσίων από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2022, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας για την αποδόμηση της συμμορίας.

Κατά τη χαρτογράφηση της εγκληματικής τους δράσης, προέκυψε ότι δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και με χρήση γαντιών, κυρίως απογευματινές ή βραδινές ώρες, εισέρχονταν σε καταστήματα και με την παρατεταμένη πρόταξη πιστολιού ή μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους παθόντες και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Το βασικό κριτήριο για την επιλογή καταστήματος-στόχου ήταν η εξασφάλιση της εύκολης διαφυγής τους (ελλιπής φωτισμός, περιορισμένη κινητικότητα κ.α.).

Για τη μετάβαση και τη διαφυγή από τα καταστήματα, χρησιμοποιούσαν οχήματα τα οποία είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των μελών συνιστά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ληστείας, επεδίωκαν να τρομοκρατήσουν τα θύματα διατηρώντας έντονη οπτική επαφή μαζί τους, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα τους να πραγματοποιήσουν την απειλή.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -17- ληστείες σε καταστήματα, μεταξύ αυτών σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία, φαρμακεία, πρατήριο υγρών καυσίμων, βιβλιοπωλείο και -5- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων.

Από τις έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 4 μαχαίρια,

• 2 κατσαβίδια,

• ρουχισμός που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη των ληστειών,

• μικροποσότητες ηρωίνης και κάνναβης,

• 21 φαρμακευτικά δισκία,

• 2 αυτοσχέδια μπουκάλια για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών διά καπνίσματος,

• 12 κινητά τηλέφωνα και

• το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις συνεχίζεται.

