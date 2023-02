Υγεία - Περιβάλλον

Γιατροί και νοσηλευτές σε απεργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κινητοποίησεις προχωρούν γιατροί και νοσηλευτές, μέλη της ΠΟΕΔΗΝ.

Πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση προγραμματίζουν για αύριο,Τετάρτη 22.02.2023, γιατροί και νοσηλευτές στο Δημόσιο σύστημα υγείας, με συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλη στις 08:30 π.μ. και πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των Νοσοκομείων, τονίζοντας ότι "το Δημόσιο Σύστημα Υγείας απέδειξε τον ανεκτίμητο και αναντικατάστατο ρόλο του την περίοδο της πανδημίας.Δεν μπορεί λοιπόν οι Δημόσιες Δαπάνες υγείας να παραμένουν στο 5% του ΑΕΠ (Μ.Ο. χώρες Ευρώπης 7,5% του ΑΕΠ). Έτσι υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών, ιδιωτικοποιείται το Σύστημα αργά αλλά σταθερά και οι πολίτες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για αγορά υπηρεσιών υγείας" . Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Νοσοκομεία υπερβαίνουν το 1δις ευρώ προσθέτει η ΠΟΕΔΗΝ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης, συντήρησης του εξοπλισμού και των υποδομών. Δηλώνει την αντίθεσή της στη λειτουργία απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή, σημειώνοντας: " Δεν θα επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση του Συστήματος".

Προσθέτει ότι στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων έκλεισαν 10 Νοσοκομεία πριν 10 χρόνια και από τότε "μεθοδεύεται η συρρίκνωση - συγχώνευση - κατάργηση τριάντα πέντε (35) Νοσοκομείων που απώλεσαν την νομική αυτοτέλεια, καθώς επίσης και άλλων Νοσοκομείων της περιφέρειας".

Αναφέρει ότι "από διαχρονικές ευθύνες έχουμε τα λιγότερα νοσοκομειακά κρεβάτια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργούν 3,5 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους (συνολικά 35.000 κλίνες) όταν στις άλλες χώρες της Ευρώπης λειτουργούν 5,3 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Η Ομοσπονδία ζητάει, επίσης, την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων του κλάδου και την ενίσχυση των Νοσοκομείων με προσωπικό. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι αποτελούν το 35% των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία και εάν απολυθούν θα μπει λουκέτο στα Νοσοκομεία.

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός και η αναπληρώτρια, Δώρα Αυγέρη, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους: «Ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια στην κοινωνία της Θεσσαλονίκη για την τύχη του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου, προκάλεσαν οι σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Πλεύρη. Με ανακοινώσεις του τύπου «δεν υπάρχει κανένα θέμα», δεν εκτονώνεται το κλίμα ανησυχίας της κοινής γνώμης για το επίσημο «ναυάγιο» στην κατασκευή των 3 δημόσιων νοσοκομείων μέσω της σημαντικής δωρεάς του ΙΣΝ. Είναι προκλητικό ότι η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας αντιμετωπίζουν την εξέλιξη αυτή ως μια διαφορά μεταξύ ενός ιδιώτη και κάποιων κατασκευαστικών εταιρειών. Αντί για κυβερνητικές πρωτοβουλίες και ενέργειες άρσης του αδιεξόδου, έχουμε καθησυχαστικές εξαγγελίες του κ. Πλεύρη ότι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο το 2025. Πώς ακριβώς, με ποια διαδικασία και με ποια χρηματοδότηση, κανείς δεν μας λέει. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Πλεύρης είχε δεσμευτεί στη Βουλή ότι τον Ιανουάριο του 2023 θα είχαν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής! Οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο από πλευράς κυβέρνησης για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την υλοποίηση αυτών των ζωτικής σημασίας έργων για την αναβάθμιση του ΕΣΥ και της δημόσιας παιδιατρικής περίθαλψης στη Βόρεια Ελλάδα. Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η «μετάλλαξη» και «εργαλειοποίηση» της δωρεάς του ΙΣΝ με τη μετατροπή του νομικού καθεστώτος των νέων νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ, η υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και η προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων στην Υγεία. Η σημερινή παρουσία του κ. Πλεύρη στα εγκαίνια νέας μονάδας στο «Διαβαλκανικό», αυτό το «μήνυμα» στέλνει. Η υπόθεση της κατασκευής των νέων νοσοκομειακών μονάδων σε Θεσσαλονίκη-Κομοτηνή-Σπάρτη και η λειτουργία τους όπως όλες οι δομές του ΕΣΥ ως ΝΠΔΔ, αποτελεί κορυφαία πολιτική προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της νέας προοδευτικής κυβέρνησης που θα αναλάβει μετά τις προσεχείς εκλογές».

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Στη φυλακή ακόμα δύο κατηγορούμενοι για βιασμό

Σεισμός - Τουρκία: φονικά τα 6,4 Ρίχτερ της Δευτέρας (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: οδηγός ΚΤΕΛ κατέρρευσε στο τιμόνι