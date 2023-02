Παράξενα

Πατέρας και γιος μετέφεραν κοκαΐνη σε.... οικιακές συσκευές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έρευνες των Αρχών για τους συλληφθέντες πατέρα και γιο που μετέφεραν μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Μέσα σε οικιακές συσκευές και με μεταφορική εταιρεία μετέφεραν πάνω από 1.700 γραμ. κοκκαΐνη ένας 49χρονος μαζί με τον 22χρονο γιο του καθώς και μια 40χρονη αλλοδαπή.

Μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου προέκυψε ότι οι δύο Ηρακλειώτες, δραστηριοποιούνταν από κοινού στην προμήθεια, μεταφορά και την εισαγωγή ποσοτήτων κοκαΐνης στην Ελλάδα από χώρες του εξωτερικού και εν συνεχεία στην διακίνηση της στο νησί της Κρήτης.

Από την αστυνομική προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων διαπιστώθηκε ότι πατέρας και γιος σε προγενέστερο χρόνο μετέβησαν σε χώρες του εξωτερικού προκειμένου να προμηθευτούν ποσότητα κοκαΐνης. Στη συνέχεια, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά της στην Ελλάδα την παρέδωσαν ως οικιακό εξοπλισμό σε μεταφορική εταιρεία, με προορισμό την Αττική και παραλήπτρια την αλλοδαπή.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα, εντοπίστηκε φορτηγό στο οποίο πραγματοποιήθηκε έλεγχος, όπου μεταφέρονταν οικιακές συσκευές και εντός αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο δέματα τα οποία περιείχαν κοκαΐνη σε μορφή τούβλου συνολικού βάρους χιλίων επτακοσίων είκοσι έξι κόμμα τεσσάρων (1.726,4) γραμμαρίων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των ημεδαπών στο Ηράκλειο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 550 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες και έντεκα κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον κατασχέθηκαν δυο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητά ως μέσα διευκόλυνσης παράνομων ενεργειών.

Οι τρεις τους συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για μεταφορά και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: flashnews

Ειδήσεις σήμερα:

Κώστας Καραμανλής: Η πολιτική πορεία του πρώην Πρωθυπουργού (βίντεο)

Γιατρομανωλάκης σε καλλιτέχνες: Η ΚΥΑ θεραπεύει στρεβλώσεις του παρελθόντος

Malcom X: Η κόρη του μηνύει το FBI και την CIA για τον θάνατό του