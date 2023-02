Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τον νεαρό που έπαθε ανακοπή παίζοντας ποδόσφαιρο

Νεαρός κατάρρευσε ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο σε γήπεδο 5Χ5. Αγωνία για την κατάσταση της υγείας του.

Σε κρίσιμη κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται ο 18χρονος από τη Βέροια, ο οποίος νωρίτερα υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του σε γήπεδο 5Χ5 επί της Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και διασωστών να επαναφέρουν για δεύτερη φορά τον νεαρό απέδωσαν καρπούς καθώς για παραπάνω από 1 ώρα έκαναν ανανήψεις.

Ωστόσο όπως αναφέρουν οι γιατροί, η κατάσταση του νεαρού παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη και για τον λόγο αυτό νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Επανήλθε και κατέρρευσε ξανά

Να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέβη στις 17.25 το απόγευμα της Τρίτης (21/2) όταν όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες κάποια στιγμή σταμάτησε να παίζει διότι αισθάνθηκε μία ζάλη. «Μας είπε πως ζαλίζεται κι έκατσε στον πάγκο. Μετά από λίγη ώρα μας ανέφερε πως είναι καλύτερα, όμως την ώρα που σηκώθηκε τον είδαμε να λιποθυμά και να πέφτει στο έδαφος».

Άμεσα άνθρωποι από τις εγκαταστάσεις του ΓΣ “Ηρακλής” (Ιβανώφειο και Κατσάνειο) που αντιλήφθηκαν το γεγονός έσπευσαν με απινιδωτή και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η έγκαιρη επέμβαση επανέφερε τον νεαρό αθλητή, αλλά για λίγο, καθώς ελάχιστα λεπτά αργότερα ξανακατέρρευσε.

Παράλληλα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε με δύο ασθενοφόρα και μία Κινητή Μονάδα με γιατρό ο οποίος προχώρησε σε ΚΑΡΠΑ με σκοπό να επαναφέρει τον 18χρονο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

