Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ έγραψε Ιστορία, τη νύχτα της συντριβής

Οι «κόκκινοι» γνώρισαν μια από τις βαρύτερες ήττες της ιστορίας τους, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Σαλάχ να πετύχει δυο μεγάλα επιτεύγματα.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και αντιδρώντας εντυπωσιακά στο γρήγορο προβάδισμα της Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης, συνέτριψε στο «Άνφιλντ» τους «κόκκινους» με 5-2 και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Και μπορεί η βραδιά να ήταν «εφιαλτική» για την αγγλική ομάδα, όμως ήταν ιστορική για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος στο 14ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-0.

Με αυτό το γκολ, ο Αιγύπτιος επιθετικός, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της Λίβερπουλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 42 γκολ, ξεπερνώντας τον Στίβεν Τζέραρντ (41 γκολ) και ταυτόχρονα με 44 γκολ, «έπιασε» τον Ντιντιέ Ντρογκμπά στην κορυφή του πίνακα με τους καλύτερους Αφρικανούς σκόρερ στην διοργάνωση.

