Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: μήνυση στον Μάνο Δασκαλάκη για ψευδή κατάθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, για την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη

"Έδωσε μία ψευδή κατάθεση ο κ. Δασκαλάκης. Σας παραδίδω δικόγραφο που έχει χαρακτήρα μηνύσεως" είπε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου σχολιάζοντας την πολυήμερη κατάθεση του πατέρα της Τζωρτζίνας και όσων ισχυρίστηκε για την κατηγορουμένη.

Ο κ. Κούγιας χαρακτηρίζοντας "ένα εντελώς αναξιόπιστο πρόσωπο" τον Μάνο Δασκαλάκη είπε στο δικαστήριο πως ο μάρτυρας που από την έναρξη της δίκης χαρακτηρίζει "ασήμαντο" ως απόντα σε κρίσιμα γεγονότα, έχει δώσει διαφορετικές καταθέσεις "ανάλογα με την περίοδο και τις συνθήκες υπό τις οποίες εξεταζόταν".

Κατά τον συνήγορο υπεράσπισης της 34χρονης, η κατάθεση του κ. Δασκαλάκη και η εκδοχή του μάρτυρα περί "εκδίκησης" που αποτέλεσε κίνητρο της μητέρας να δολοφονήσει την Τζωρτζίνα αποδεικνύει πως ο πατέρας ψεύδεται και λέει ανακρίβειες επιχειρώντας να στηρίξει την κατηγορία: "Καταθέτω δικόγραφο που έχει χαρακτήρα μηνύσεως" είπε ο κ. Κούγιας συμπληρώνοντας πως ο κ. Δασκαλάκης έδωσε "μία ψευδή κατάθεση".

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κούγιας είπε πως ο μάρτυρας αμφισβητεί τα συμπεράσματα της παιδοψυχολόγου που κλήθηκε από την Ανακρίτρια να ερμηνεύσει ζωγραφιές της Τζωρτζίνας.

Η εν λόγω πραγματογνώμονας είχε συναντήσει και τη μητέρα του παιδιού και τον κ. Δασκαλάκη και είχε συμπεριλάβει στα συμπεράσματα που παρέδωσε στην δικαστική λειτουργό τα ψυχολογικά προφίλ των δύο γονέων.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πραγματογνώμονα, προκύπτει εμμονή της κατηγορουμένης με τον τότε σύζυγο της, άποψη που υιοθετείται από τις δικαστικές Αρχές. Κατά τον κ. Κούγια, εφόσον ο κ. Δασκαλάκης δήλωσε στο δικαστήριο πως υιοθετεί στο σύνολό του το βούλευμα, αλλά αμφισβητεί την παιδοψυχόλογο τότε ψεύδεται. "Υιοθέτησε το βούλευμα και η δήλωση του αυτή είναι ψευδής" τόνισε στους δικαστές ο Κ. Κούγιας, ο οποίος ανέφερε πως ο Μάνος Δασκαλάκης σε υπόμνημα του αναφέρει ότι είναι "έωλο" το συμπέρασμα της ψυχολόγου.

"Είναι ψευδής η δήλωση του ότι υιοθετεί το βούλευμα στο σύνολό του, το οποίο βούλευμα στηρίζεται στην έκθεση της κ. Σαββόγλου και αποδίδει κίνητρο στην κατηγορούμενη", εξήγησε ο κ. Κούγιας.

Η διαδικασία συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μακρυπούλια: η “συγγνώμη”, η εξαφάνιση, ο Μουτσινάς και το συμβόλαιο

Δίκη Πισπιρίγκου: Καταθέσεις γιατρών για την Τζωρτζίνα

Νέα Ιωνία: Νεκρός από πυροβολισμούς σε καφετέρια