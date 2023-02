Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Τετάρτης και οι πλανήτες... “φωτιά” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

«Έχουμε σε δράση τρεις πλανήτες – “φωτιά”», είπε η Λίτσα Πατέρα, συνομιλώντας με την Μαρία Κορινθίου, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη, στον ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος αναφέρθηκε στην Αφροδίτη, την Σελήνη και τον Δία, που όπως επεσήμανε «μπορεί να μας βοηθήσουν να πραγματοποιήσουμε τα σχέδια μας, ευνοούν και τις συνεργασίες και τον έρωτα».

Όπως ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, «ο Άρης είναι σε μια πολύ καλή θέση, που σημαίνει ότι μπορεί να δράσουμε και να προετοιμαστούμε για το τριήμερο ή το τετραήμερο που έρχεται».

«Μέσα σε αυτήν την τεταμένη περίοδο, μπορούμε να δράσουμε», σημείωσε ο αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

