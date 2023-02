Οικονομία

“Καλάθι του Νοικοκυριού” - Βαρβάκειος: Σε πιλοτική εφαρμογή για όλη τη Σαρακοστή

Μειωμένες με πέρσι οι τιμές σε συγκεκριμένα σαρακοστιανά είδη, στην Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι από σήμερα, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, ξεκινάει πιλοτικά η εφαρμογή της κυβερνητικής πρωτοβουλίας το «Καλάθι του Νοικοκυριού» στην Βαρβάκειο - Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών, για όλη την περίοδο της Σαρακοστής.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνω ότι κατόπιν συμφωνίας με την Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών και τον Πρόεδρό της κ. Βασίλη Σίμο ξεκινάμε από σήμερα πιλοτικά “Καλάθι του Νοικοκυριού” για όλα τα σαρακοστιανά είδη. Το σημαντικό είναι ότι πρώτον, πετύχαμε σημαντικές μειώσεις τιμών σε σχέση με πέρυσι, άρα εξοικονόμηση για τον καταναλωτή και δεύτερον, εβδομαδιαία παρακολούθηση των τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής έτσι ώστε να αποφύγουμε αυξήσεις σε αυτές τις τιμές. Εκτιμούμε ότι η πρωτοβουλία μας αυτή και θα αγκαλιαστεί από τους καταναλωτές και θα βρει μιμητές και από άλλες ιχθυαγορές στην Ελλάδα και θα πιέσει γενικά τις τιμές προς τα κάτω», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Στον πίνακα που ακολουθεί, οι τιμές που θα ισχύσουν από σήμερα, 22-02-2023 έως και την Τρίτη 28-02-2023 στην Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών.

Εν τω μεταξύ, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων διευκρινίζει μετά από σειρά ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί ότι τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν κανονικά την Καθαρά Δευτέρα (27 Φεβρουαρίου 2022) προκειμένου το καταναλωτικό κοινό να προμηθευτεί τα σαρακοστιανά εδέσματα.

