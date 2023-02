Πολιτισμός

Προεδρικό Μέγαρο: Το Μουσείο, τα δώρα και η Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε το Μουσείο του Προεδρικού Μεγάρου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρουσίασε σε εκπροσώπους του Τύπου το Μουσείο του Προεδρικού Μεγάρου, στο οποίο εκτίθενται δώρα που έχει λάβει από την αρχή της θητείας της.

Πρόκειται για αντικείμενα με εθνική, ιστορική ή καλλιτεχνική αξία που της δώρισαν ηγέτες και πρέσβεις ξένων κρατών, στρατιωτικοί σχηματισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων, θρησκευτικές, δημοτικές και πρυτανικές αρχές, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία και απλοί πολίτες, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Το Μουσείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μεγάρου και είναι επισκέψιμο για το κοινό κατά τη διάρκεια οργανωμένων ξεναγήσεων.

