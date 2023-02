Κόσμος

Έγκλημα στη Γαλλία: Ο 16χρονος “άκουγε φωνές” πριν σκοτώσει την καθηγήτριά του

Σοκ σε όλη τη Γαλλία έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία μια καθηγήτριας από μαθητή της, μέσα στην τάξη, εν ώρα μαθήματος. Τι αναφέρει η Liberation για το 16χρονο.

Σοκ σε όλη τη Γαλλία έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία μια καθηγήτριας από μαθητή της μέσα στην τάξη, εν ώρα μαθήματος.

Ένας 16χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα μια 52χρονη καθηγήτρια Ισπανικών ενώ η γυναίκα παρέδιδε σε τάξη, στο καθολικό λύκειο του Αγίου Θωμά Ακινάτη του Σεν-Ζαν-ντε-Λυς, στην περιοχή των Πυρηναίων.

Πηγές της εφημερίδας «Le Figaro» αναφέρουν ότι αφού την μαχαίρωσε, βγήκε από την αίθουσα και μπήκε σε μία άλλη. Εκεί ήταν ένας καθηγητής στον οποίο ομολόγησε το έγκλημά του. Υποστήριξε ότι «το βράδυ άκουσε φωνές» που του έλεγαν να σκοτώσει την καθηγήτρια Ισπανικών του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το γαλλικό δίκτυο BFMTV, ο καθηγητής κατάφερε να του πάρει το μαχαίρι κι έμεινε με τον δράστη μέχρι να αναλάβει η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Liberation , πριν την επίθεση στην άτυχη καθηγήτρια, μουρμούριζε ακατάληπτα λόγια και έλεγε ότι «ακούει φωνές μέσα στο κεφάλι του».

Επίσης, σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, ο νεαρός ισχυριζόταν ότι «τον έχει καταλάβει πνεύμα». Ο 16χρονος κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της πόλης όπου θα εξεταστεί από ψυχολόγο.

#SaintJeanDeLuz : ce que l’on sait de l’agression mortelle de la professeure de lycee poignardee en cours



https://t.co/QQuAVb0qH2 — Liberation (@libe) February 22, 2023

Οι μαθητές του σχολείου πήραν οδηγίες να κλείσουν τα παράθυρα και να παραμείνουν στις τάξεις για δύο ώρες, ως μέρος μιας «άσκησης». «Ρωτούσαμε τι συμβαίνει; Πέθανε κανείς; Και δεν μας απαντούσαν, μάθαμε τι έγινε από τα social media» δήλωσε μία 15χρονη κοπέλα στην εφημερίδα.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε στον λαιμό καθηγήτρια λυκείου της Καν στην Νορμανδία. Η 63χρονη καθηγήτρια βγήκε από το νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα, ενώ ο δράστης της επίθεσης, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κρατείται υπό ιατρική παρακολούθηση.

