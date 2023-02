Κοινωνία

Τροχαίο - Αρτέμιδα: Τραυματίας οδηγός αυτοκινήτου που “καρφώθηκε” σε δέντρο

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του οδηγού. Που και πως συνέβη το ατύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/2) στην Λούτσα.

Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε στις 4:40 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος του παλαίου δημαρχείου.

Ένας άνδρας έχασε για άγνωστο ακόμα λόγο τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε με αποτέλεσμα το όχημα να «καρφωθεί» σε δέντρο.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άνδρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής ο άνδρας παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι τον μετέφεραν σοβαρά τραυματισμένο σε νοσοκομείο.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., έπειτα από εκτροπή και πρόσκρουση του οχήματος σε δέντρο, επί της λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή, στην #Αρτέμιδα Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 23, 2023

