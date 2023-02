Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Ο πατήρ Αντώνιος καταθέτει μέσω υπομνήματος

Ο ιερωμένος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για το κακούργημα της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου κατ' εξακολούθηση.

Μετά από τρεις προθεσμίες που έχει λάβει, σήμερα, εκτός απροόπτου, ο ιδρυτής της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου πατέρας Αντώνιος θα παραδώσει μέσω των συνηγόρων του στις Εισαγγελείς Ανηλίκων τις εξηγήσεις του ως ύποπτος για την διάπραξη αδικημάτων που αφορούν μία κακουργηματικού βαθμού κατηγορία και μία σε βαθμό πλημμελήματος, σε βάρος ανήλικων παιδιών.

Ο πατέρας Αντώνιος έχει κληθεί να αντικρούσει τις σοβαρές καταγγελίες παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε δομές της Κιβωτού που αφορούν σεξουαλικές πράξεις, αλλά κυρίως σωρεία κακοποιητικών και προσβλητικών συμπεριφορών, για τις οποίες οι δύο Εισαγγελείς Ανηλίκων, Αικατερίνη Κοπελάκη και Δάφνη-Κυριακή Τσίχλη, του ζητούν να διατυπώσει επίσημα την θέση του πριν αποφανθούν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο ιερωμένος δια των συνηγόρων του αναμένεται ότι θα παραδώσει σήμερα πολυσέλιδο υπόμνημα όπου θα αντικρούει όσα του καταλογίζουν παιδιά που έμεναν σε δομές της Κιβωτού, ισχυριζόμενος πως δέχεται στοχευμένο πόλεμο.

Η κλήση σε ανωμοτί κατάθεση που έχει αποσταλεί στον πατέρα Αντώνιο αφορά το κακούργημα της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις φιλοξενούμενων αγοριών. Παράλληλα του ζητούνται εξηγήσεις και για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμων προσώπων κατά συρροή.

Η υπό έρευνα κατηγορία της ασέλγειας αφορά τις καταγγελίες ενός 19χρονου, σήμερα, πρώην φιλοξενούμενου σε σπίτι της Κιβωτού σε πόλη της επαρχίας και ενός αγοριού 15 ετών. Ο ενήλικος καταγγέλλων σεξουαλική βία, φέρεται να βρέθηκε σε δομή της Κιβωτού στα 6 του χρόνια και έφυγε από εκεί πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις καταθέσεις που έδωσε, ο ενήλικος περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά σεξουαλικών πράξεων του ιερωμένου με την μορφή παρενοχλητικών χειρονομιών στο σώμα του. Ο 19χρονος έχει καταθέσει πως υφίστατο αυτές τις απρεπείς και προσβλητικές σεξουαλικές χειρονομίες, χωρίς να αντιδρά καθώς φοβόταν πως αν εκδήλωνε τη δυσφορία του θα είχαν συνέπειες η μητέρα και ο μικρότερος αδελφός του που έμεναν σε διαμέρισμα της ΜΚΟ.

Ο ελεγχόμενος κληρικός αμφισβητεί έντονα τις καταγγελίες σε βάρος του, αρνούμενος ότι έχουν βάση. Εκτός του ιερέα, ως ύποπτοι για πλημμεληματικού βαθμού κακοποιητικές συμπεριφορές, το διάστημα 2020 έως και 2022, σε βάρος φιλοξενουμένων σε δομές της ΜΚΟ ελέγχονται και επτά υπάλληλοι της Κιβωτού εκ των οποίων οι τρεις ήταν στην Αθήνα, οι δύο στον Βόλο και δύο στην Χίο.

Πόλεμος στο παρασκήνιο της «Κιβωτού»

Σε θρίλερ εξελίσσεται η πολύκροτη υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» τρεις και πλέον μήνες μετά την έναρξη της εισαγγελικής έρευνας και ενώ η ευθύνη της διαχείρισης της δομής φιλοξενίας ανηλίκων έχει ανατεθεί σε προσωρινή διοίκηση. Σε αναφορά των επικεφαλής της δομής προς τον Συνήγορο του Πολίτη την 15η Φεβρουαρίου περιγράφονται εκβιασμοί και ξυλοδαρμοί μαρτύρων, όπως επίσης και πιέσεις προς τον έναν τουλάχιστον από τους καταγγέλλοντες τον πατέρα Αντώνιο για ασέλγεια.

Ερωτήματα εγείρονται και για τον ρόλο αστυνομικών που υπηρετούν σε κεντρικό τμήμα της Αθήνας. Φέρονται να αρνήθηκαν να παραλάβουν καταγγελία από την κοινωνική λειτουργό της δομής εις βάρος μελών της προηγούμενης διοίκησης, με αρμοδίους αξιωματούχους να σχολιάζουν ότι ένστολοι από το εν λόγω τμήμα αμείβονταν ατύπως για υπηρεσίες security που παρείχαν σε χώρο της δομής.

Όπως είχε αποκαλύψει η «Καθημερινή» την 17η Νοεμβρίου, η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022 έπειτα από πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη και την κατάθεση στην αστυνομία ενός 19χρονου, ο οποίος κατήγγειλε για ασέλγεια τον πατέρα Αντώνιο. Ο τελευταίος αναμένεται να καταθέσει σήμερα στην Εισαγγελία το 90 σελίδων υπόμνημα με το οποίο θα απαντά στην καταγγελία του 19χρονου όσο και ενός ακόμα φιλοξενουμένου στη δομή, 15 ετών.

Στην αναφορά της «Κιβωτού» προς τον Συνήγορο του Πολίτη περιγράφεται αρχικά η επίσκεψη στα μέσα Ιανουαρίου ενός 18χρονου σε δομή της «Κιβωτού» στον Βόλο. Σε συνομιλίες του με εργαζομένους στη δομή φέρεται να είπε ότι σχετικά με τις καταγγελίες περί ασέλγειας «όλα είναι ψέματα και κάποιοι προσπαθούν να βλάψουν τον Πάτερ». Φέρεται ακόμα να προσπάθησε να προσεγγίσει τον 15χρονο καταγγέλλοντα τον πατέρα Αντώνιο, δίχως πάντως να τα καταφέρει.

Στις αρχές Φεβρουαρίου τον 15χρονο προσπάθησε να επισκεφθεί στη δομή του Βόλου ένας ακόμα πρώην φιλοξενούμενος της «Κιβωτού». Ο ηλικίας 19 ετών νεαρός φέρεται αρχικά να αποπειράθηκε να μπει στη δομή και αφού απέτυχε περίμενε να συναντήσει τον 15χρονο σε στάση λεωφορείου κατά την επιστροφή του από το σχολείο. Δεν τα κατάφερε καθώς ο 15χρονος που έχει καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο για ασέλγεια, συνοδευόταν από παιδαγωγό της «Κιβωτού».

Ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί ο ξυλοδαρμός ενός ανήλικου αγοριού ηλικίας επίσης 15 ετών, που φιλοξενείται στην «Κιβωτό». Στην αναφορά των υπευθύνων της δομής προς τον Συνήγορο του Πολίτη αναφέρεται ότι το αγόρι εκμυστηρεύθηκε αρχικά σε υπάλληλο της «Κιβωτού» ότι «φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα», καθώς και ότι στις 11 το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο αγνώστους, κοντά στην κεντρική δομή της «Κιβωτού» στον Κολωνό.

Στην κατάθεσή του στο Α.Τ. Κολωνού ο 15χρονος αναφέρει ότι οι δράστες, ενώ τον χτυπούσαν τον ρωτούσαν επί λέξει «είσαι με τη μεριά της Κιβωτού, του πάτερ;». Ο συγκεκριμένος ανήλικος είχε στα μέσα Ιανουαρίου δώσει κατάθεση στην οποία ανέφερε ότι ο 19χρονος καταγγέλλων τον πατέρα Αντώνιο για ασέλγεια «είναι κακός χαρακτήρας, παίζει θέατρο και γι’ αυτό λέει ψέματα για τον πάτερ». Στην επιστολή της «Κιβωτού» προς τον Συνήγορο (την 15η Φεβρουαρίου 2023) υπάρχουν ακόμα αναφορές για τηλεφωνήματα που κάνουν στελέχη της προηγούμενης διοίκησης προς εργαζομένους της δομής. Στις τηλεφωνικές αυτές κλήσεις τα μέλη της έκπτωτης διοίκησης κατηγορούν τους υπαλλήλους ότι βρίσκονται πίσω από τις «ψευδείς», όπως τις χαρακτήρισαν, καταγγελίες εις βάρος του πατέρα Αντωνίου.

Ο πατήρ Αντώνιος, πάντως, στο υπόμνημα που αναμένεται να καταθέσει σήμερα μέσω των συνηγόρων του φέρεται να παραθέτει στοιχεία που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καταρρίπτουν τις καταγγελίες των δύο αγοριών και αποδίδουν σ’ αυτές ιδιοτελή κίνητρα. Το 90 σελίδων υπόμνημα αφορά την προκαταρκτική εξέταση για το σκέλος των καταγγελιών περί ασέλγειας.

Οικονομική διαχείριση

Για την οικονομική διαχείριση της «Κιβωτού» έρευνα ολοκλήρωσε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, με το πόρισμα να κατατίθεται στον εισαγγελέα τις αμέσως επόμενες ημέρες ή και ώρες. Κατά πληροφορίες, δύο είναι τα σημεία στα οποία ενδεχομένως να κληθεί να απαντήσει η προηγούμενη διοίκηση. Το πρώτο αφορά τα 350.000 ευρώ σε μετρητά που η Σταματία Γεωργαντή πήρε από θυρίδα της «Κιβωτού» μεταφέροντάς τα στο κτίριο της οδού Σαρπηδώνος. Σύμφωνα με μια εκδοχή, τα χρήματα αυτά αποτελούν προϊόν υπεξαίρεσης καθότι αφαιρέθηκαν από θυρίδα της «Κιβωτού». Αλλες πάλι πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι καθόσον το ποσό βρέθηκε σε χώρο της δομής δεν στοιχειοθετείται αδίκημα. Το δεύτερο σημείο ενδιαφέροντος αφορά την αγορά του ακινήτου στην Πωγωνιανή. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι η συναλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε μέσω τραπέζης και άρα δεν υπάρχουν τα αναγκαία παραστατικά.

