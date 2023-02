Πολιτική

Qatar Gate - Εύα Καϊλή: Αποκριάτικο πάρτι στη φυλακή για την κόρη της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Παρασκευή έχει τα γενέθλιά της και κλείνει τα δύο της χρόνια.

Την ευκαιρία να δει την κόρη της και να χαρούν μαζί σε μία γιορτινή ατμόσφαιρα είχε η Εύα Καϊλή στις φυλακές του Χάρεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της, Αλέξανδρος Καϊλής, πήγε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίοιυ 2023, στις φυλακές του Χάρεν, μαζί με την εγγονή του, καθώς οι ψυχολόγοι της φυλακής είχαν διοργανώσει ένα δίωρο μασκέ-πάρτι για όλα τα παιδιά των κρατουμένων.

Η μικρούλα, είχε ντυθεί για τις Απόκριες "μονόκερος", αλλά της έκαναν και ιδιαίτερη γιορτή, καθώς την Παρασκευή έχει τα γενέθλιά της και κλείνει τα δύο της χρόνια.

Σε κακή κατάσταση ο Φραντσέσκο Τζόρτζι

Ο ίδιος ο Τζόρτζι είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έχει αδυνατίσει πολύ ενώ έχει δει την κόρη του μόλις μία φορά και αυτή εκτός φυλακής, καθώς η κατάσταση στο Σαν Ζιλ είναι πολύ άσχημη.

Στις Βρυξέλλες πάντως έχουν πάει και οι γονείς του Φραντσέσκο Τζόρτζι, τους οποίους όμως αρνείται να δει.

Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια

Η Εύα Καϊλή προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την υπόθεση της ευρωπαίας εισαγγελέως που ζήτησε την άρση της ασυλίας της πρώην αντιπροέδρου της Ευρωβουλής, για να ψάξει τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αφορούν τους βοηθούς της, στο γραφείο της στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Ο δικηγόρος της, γι αυτή την υπόθεση, Σπύρος Παππάς τόνισε μάλιστα: "Η κ. Καϊλή θωρεί ότι πρόκειται για μεθόδευση που έχει άμεση επίπτωση στην λειτουργία της δημοκρατίας στην Ε.Ε. και στην εφαρμογή του Κράτους Δικαίου".

Πηγή: thetoc.gr

Ειδησεις σήμερα:

ΗΠΑ: Δολοφόνος 9χρονης σκότωσε δημοσιογράφο, που έκανε ρεπορτάζ για τον φόνο (βίντεο)

Τροχαίο - Αρτέμιδα: Τραυματίας οδηγός αυτοκινήτου που “καρφώθηκε” σε δέντρο

Ο Ρονάλντο ποζάρει με παραδοσιακή ενδυμασία και σπαθί της Σαουδικής Αραβίας (βίντεο)