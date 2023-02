Κομισιόν – TikTok: Απαγορεύθηκε στους υπαλλήλους η χρήση της εφαρμογής

Τεχνολογία - Επιστήμη

Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε στο προσωπικό της να χρησιμοποιεί το TikTok, ακόμη και στις προσωπικές συσκευές του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε στο προσωπικό της να χρησιμοποιεί το TikTok λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια που σχετίζονται με τις πρακτικές συλλογής δεδομένων της εφαρμογής και Κίνα.

Το προσωπικό έλαβε εντολή να διαγράψει την εφαρμογή από κινητά τηλέφωνα και εταιρικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών συσκευών, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Στους εργαζομένους δόθηκε προθεσμία έως τις 15 Μαρτίου για να απαλλαγούν από το Tik Tok, ανέφερε η Κομισιόν σε email προς τους υπαλλήλους την Πέμπτη, το οποίο προβλήθηκε από το Bloomberg.

Οι δυτικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον πιθανό κίνδυνο εθνικής ασφάλειας του TikTok, υπό το φως των ανησυχιών σχετικά με την κινεζική μητρική του εταιρεία, ByteDance.

Η απαγόρευση της ΕΕ ακολουθεί μια απόφαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ στα τέλη του περασμένου έτους να περιορίσει το TikTok από συσκευές ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών διερευνά επίσης πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με κρατικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν το TikTok στα τηλέφωνά τους.

