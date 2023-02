Οικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης: οι τιμές στα σαρακοστιανά στα σούπερ μάρκετ συγκριτικά

Αναλυτικά τις τιμές από όλες τις αλυσίδες στα βασικά προϊόντα της Σαρακοστής, ανάρτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Κάρτα με τις τιμές των σαρακοστιανών από όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ετοίμασε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Φτιάξαμε μία κάρτα όπου έχουμε συνολικά συγκεντρώσει όλες τις τιμές των Σαρακοστιανών από όλες τις αλυσίδες. Έτσι θα δείτε που σας συμφέρει να πάτε αλλά και θα παρακολουθούμε τις τιμές τους ανά εβδομάδα. Χθες σε ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν εξωπραγματικές τιμές που δεν ισχύουν».

Φτιάξαμε μία κάρτα όπου έχουμε συνολικά συγκεντρώσει όλες τις τιμές των Σαρακοστιανών από όλες τις αλυσίδες. Έτσι θα δείτε που σας συμφέρει να πάτε αλλά και θα παρακολουθούμε τις τιμές τους ανά εβδομάδα. Χθες σε ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν εξωπραγματικές τιμές που δεν ισχύουν pic.twitter.com/LnMfZQthjk — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 23, 2023

