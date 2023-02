Ηλεία

Η Ηλεία “αποχαιρέτισε” τον Μητροπολίτη Γερμανό (εικόνες)

Πλήθος κόσμου παρέστη στην εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρού Γερμανού, που εψάλη προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου.

Προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου εψάλη, το μεσημέρι της Πέμπτης, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Πύργου, η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρού Γερμανού.

Παρόντες ήταν αρχιερείς, βουλευτές, τοπικές αρχές, κληρικοί και πιστοί.

Εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος χαρακτήρισε τον μακαριστό ως έναν σπάνιο ιεράρχη για τη σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τόνισε, μάλιστα, την πίστη που τον διακατείχε και την ιδιαίτερη σχέση του με τον Χριστό. Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στα βιογραφικά στοιχεία του κυρού Γερμανού, στη ζωή και στο έργο του, τη διακονία του στο πηδάλιο της Μητρόπολης Ηλείας, αλλά και την προσφορά του στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατόπιν επικήδειο εκφώνησαν, μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Ηλείας Αθανάσιος, ο επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου, ο πρωτοπρεσβύτερος Ηλίας Παπαγγελής εκ μέρους του ιερού κλήρου της τοπικής Εκκλησίας, ο περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο δήμαρχος Πύργου, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος.

Ακολούθως, ο ενταφιασμός του σκηνώματος του μακαριστού έγινε στο Κοιμητήριο των Αγίων Πάντων Πύργου.

