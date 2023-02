Αθλητικά

Europa Conference League: Οι “16” ομάδες που συνεχίζουν

Ποιοι είναι οι 16 σύλλογοι που θα μπουν στην κληρωτίδα για να αναδειχθούν τα ζευγάρια της επόμενης φάσης.

Με την ολοκλήρωση και των ρεβάνς στα play off, συμπληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/2) το «παζλ» των 16 ομάδων που θα συνεχίσουν στη φάση των «16» του Europa Conference League.

Η κλήρωση της φάσης των «16» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (24/2) στις 14:00 στα γραφεία της UEFA στη Νιόν.

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απ’ τον γύρο των play off, θα αντιμετωπίσουν τις 8 που είχαν εξασφαλίσει θέση στη φάση των «16», ως νικήτριες των ομίλων του θεσμού.

Στην κλήρωση υπάρχει περιορισμός σε συλλόγους από την ίδια ομοσπονδία. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9 Μαρτίου και οι δεύτεροι στις 16 Μαρτίου. Οι 8 νικητές θα μπουν σε νέα κλήρωση στις 17 Μαρτίου.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «16»:

Νικητές απ’ τη φάση των ομίλων:

Μπασακσεχίρ,

Γουέστ Χαμ,

Βιγιαρεάλ,

Νις,

Άλκμααρ,

Τζουργκάρντεν,

Σίβασπορ,

Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Νικητές απ’ τα play off:

Λάτσιο,

ΑΕΚ Λάρνακας,

Σέριφ,

Άντερλεχτ,

Βασιλεία,

Λεχ,

Φιορεντίνα,

Γάνδη.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους αγώνες των play off:

Κλουζ (Ρουμανία)-Λάτσιο (Ιταλία): 0-0 / Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Λάτσιο με συνολικό σκορ 1-0

Ντνίπρο (Ουκρανία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος): 0-0 / Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε η ΑΕΚ Λάρνακας με συνολικό σκορ 1-0

Παρτίζαν (Σερβία)-Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία): 1-3 / (14΄ Μένιγκ - 21 πέν. Μπαντόλο, 45΄+1΄, 47΄ Ντιόπ) / Α' αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Σερίφ Τιρασπόλ με συνολικό σκορ 3-2

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία): 3-0 πέν. (2-1 κ.δ. και παρ.) - 13΄ αυτ. Ρούσο, 68΄ Βερσχάερεν - 71΄ Τιάγκο / Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι η Άντερλεχτ

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία): 1-0 (63΄ Ισάκ) / Α' αγ. 0-0: Προκρίθηκε η Λεχ Πόζναν με συνολικό σκορ 1-0

Βασιλεία (Ελβετία)-Τραμπζονσπόρ (Τουρκία): 2-0 (13΄ Αμντουνί, 76΄ Ζεκίρι) / Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Βασιλεία με συνολικό σκορ 2-1

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Μπράγκα (Πορτογαλία): 3-2 (37΄ Μαντραγκόρα, 58΄ Σαπονάρα, 83' Ρανιέρι - 17΄ Κάστρο, 34΄ Ντζαλό) / Α' αγ. 4-0: Προκρίθηκε η Φιορεντίνα με συνολικό σκορ 7-2

Γάνδη (Βέλγιο)-­Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν): 5-3 πέν. (1-0 κ.δ. και παρ.) - 74΄ Γκιφτ / Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι η Γάνδη