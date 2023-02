Life

“Το Πρωινό”: Λαζόπουλος - Ντενίση τα είπαν σαν φίλοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικές πληροφορίες και εικόνες από την συνάντηση των δύο καλλιτεχνών μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.





Η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Λαζόπουλος άφησαν πίσω τους τα σχόλια και τις αιχμηρές αναφορές...

Πριν απο λίγες ημέρες, μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Μιμή Ντενίση ρωτήθηκε και για την κριτική από τον Λάκη Λαζόπουλο, μετά την δήλωση της πως η ταινία της για την Σμύρνη έπρεπε να προταθεί για τα Όσκαρ, λέγοντας πως δεν είχαν ποτέ κακές σχέσεις, ότι έχουν μάλιστα βγει μαζί για φαγητό και ότι η σάτιρα που κάνει ο Λάκης Λαζόπουλος στηρίζεται κυρίως σε στοιχεία που αναδεικνύονται κατά την κρίση αυτού που κάνει την σάτιρα ως αρνητικά, τονίζοντας πάντως ότι εκείνη δεν επιλέγει τέτοιους τρόπους στην δουλειά της.

Το βράδυ της Πέμπτης επαναλήφθηκε μια συνάντηση των δυο καλλιτεχνών.

Η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Λαζόπουλος βρέθηκαν μαζί στο σπίτι γνωστού δικηγόρου και μάλιστα τα είπαν σαν καλοί φίλοι για περισσότερο από μισή ώρα.

Η συνάντησή τους αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό, όπως μετέδωσε η εκπομπή "Το Πρωινό", που παρουσίασε και τις σχετικές εικόνες.

«Η συνάντηση έγινε χθες το βράδυ στο σπίτι πολύ γνωστού Αθηναίου δικηγόρου. Και οι δυο τους χάρηκαν που τα βρήκαν, ήταν σε καλό κλίμα, γέλασαν κλπ… Και οι δύο δέχτηκαν να τραβηχτεί αυτή η φωτογραφία και επέλεξαν τη δική μας εκπομπή για να αποκαλύψει το ντοκουμέντο της συμφιλίωσης», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα 19χρονου: Ο πατήρ Αντώνιος κρύβεται, γιατί είναι ένοχος (βίντεο)