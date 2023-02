Αθλητικά

Europa Conference League: Η κλήρωση των “16”

Με ποια ομάδα κληρώθηκε η ΑΕΚ. Όλα τα ζευγάρια που ανέδειξε η κληρωτίδα. Πότε θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες.

Στα... δύσκολα έπεσε η ΑΕΚ Λάρνακας στο Europa Conference League, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Γουέστ Χαμ στη φάση των «16» της διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (23/2) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Εκτός από το «όνομα» του αντιπάλου, η κυπριακή ομάδα έχει και το θεωρητικό μειονέκτημα ότι θα δώσει τον αγώνα ρεβάνς στην Αγγλία.

Στο μεταξύ, η Βιγιαρεάλ κληρώθηκε με την Άντερλεχτ, ενώ η Λάτσιο θα αναμετρηθεί με την Αλκμάαρ.

Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 9 Μαρτίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα λάβουν χώρα στις 16/3, με την κλήρωση για τους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς να είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου.

Πάντως, επειδή Ρόμα (σ.σ. στο Europa League) και Λάτσιο δίνουν εντός έδρας το πρώτο παιχνίδι τους, οι «μπιανκοτσελέστι» θα παίξουν εντός έδρας στην πρώτη αναμέτρηση για τους «16» στις 7 Μαρτίου (19:45).

Επίσης, επειδή Φενερμπαχτσέ (σ.σ. στο Europa League) και Μπασακσεχίρ δίνουν εντός εδρας τον αγώνα ρεβάνς, η Μπασακσεχίρ θα παίξει εντός έδρας το δεύτερο παιχνίδι της για τους «16», την Τετάρτη 15 Μαρτίου (19:00).

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση για τη φάση των «16» στο Europa Conference League:

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία)

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Σίβασπορ (Τουρκία)

Λάτσιο (Ιταλία)-Αλκμάαρ (Ολλανδία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Τζουργκάρντεν (Σουηδία)

Βασιλεία (Ελβετία)-Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Νις (Γαλλία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Γάνδη (Βέλγιο)-Μπασακσεχίρ (Τουρκία)

