Πουλούσε αυτοκίνητα “αέρα” κι έκανε μια “περιουσία”

Δεκάδες άνθρωποι είχαν πέσει θύματα του απατεώνα που συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας. Ο τρόπος της πολυετούς του δράσης.

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 18-2-2023 στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 43χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης για απάτες και για βαριά σωματική βλάβη και καταδικαστική απόφαση συνολικής ποινής φυλάκισης -2- ετών για απάτη.

Κατόπιν αναζητήσεων των αστυνομικών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, σε συνεργασία με τις Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας Λαμίας και Θήβας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανωτέρω διωκόμενο.

Ως προς τις περιπτώσεις απάτης, ο συλληφθείς με έτερους συνεργούς του, κατά το χρονικό διάστημα από το 2014 έως το 2020, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίας αυτοκίνητων, η οποία από το 2014 και έπειτα δεν ήταν οικονομικά βιώσιμη, αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες του διαδικτύου με αυτοκίνητα προς πώληση.

Συγκεκριμένα, έχοντας πρώτα αλιεύσει φωτογραφίες από αυτοκίνητα που πωλούνταν σε ιστοσελίδες χωρών του εξωτερικού, τα διέθετε προς πώληση ως δικά του, έναντι χαμηλού τιμήματος, προσελκύοντας με αυτό τον τρόπο αγοραστές. Έπειτα, έπειθε τους υποψήφιους πελάτες να του καταβάλουν χρηματικά ποσά, άλλοτε σε μετρητά, άλλοτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς για τη συναλλαγή, χωρίς να τους παραδίδει ποτέ τα οχήματα.

Το παράνομο χρηματικό όφελος που αποκόμισε από την εγκληματική του δραστηριότητα υπολογίζεται σε τουλάχιστον -230.000- ευρώ, ενώ ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες έχει εμπλακεί ανέρχεται σε -25- τουλάχιστον.

Αναφορικά με την περίπτωση των σωματικών βλαβών, ο 43χρονος κατηγορείται πως το Δεκέμβριο του 2021, στην περιοχή της Μαλεσίνας, είχε πυροβολήσει με καραμπίνα έναν Έλληνα, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα και το πρόσωπο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

