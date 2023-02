Κόσμος

Μαθητής άφησε αναίσθητη καθηγήτρια γιατί του πήρε το βιντεοπαιχνίδι (βίντεο)

Σοκ προκαλεί το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό της καθηγήτριας από τον μαθητή, "επειδή του πήρε το video game", σύμφωνα με την Αστυνομία.



Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν μαθητή από τη Φλόριντα των ΗΠΑ να χτυπά μια καθηγήτρια αφήνοντας την αναίσθητη μέσα σε ένα σχολείο αυτή την εβδομάδα, αφού εκείνη κατάσχεσε τη συσκευή βιντεοπαιχνιδιού Nintendo Switch.

Ο εξαγριωμένος 17χρονος φαίνεται να τρέχει προς τη γυναίκα εκπαιδευτικό την οποία και ρίχνει με δύναμη στο έδαφος με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, ο μαθητής ύψους σχεδόν δύο μέτρων και άνω των 120 κιλών χτυπά επανειλημμένα την αναίσθητη καθηγήτρια μέσα στο γυμνάσιο Matanzas στο Palm Coast.

A Matanzas High School student knocked a teaching assistant to the floor, beat her as she lay unconscious and defenseless, according to the Flagler County Sheriff's Office. 17-year-old student was charged with felony aggravated battery with bodily harm. Yahoo... pic.twitter.com/Cn3mWQXUMf — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) February 24, 2023

Αρκετοί άλλοι υπάλληλοι που έγιναν μάρτυρες της άγριας επίθεσης έτρεξαν για να απομακρύνουν το αγόρι από την άτυχη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με το protothema.gr, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο και αναμένεται να αναρρώσει από τα τραύματά της. Ξεχωριστό βίντεο που κυκλοφόρησε από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φλάγκλερ δείχνει αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον δράστη μέσα σε μια τάξη στο γυμνάσιο της κομητεία Βολούσια, που βρίσκεται στο ανατολικό-κεντρικό τμήμα της Φλόριντα.

Graphic video.



The Flagler County Sheriff’s Office (in Florida) arrested a 17-year-old 6’6”, 270-pound student who was recorded severely beating a Matanzas High School aide on Feb. 21 after she confiscated his Nintendo Switch. He’s been charged with felony aggravated battery. pic.twitter.com/EuVpLvQcxb — Andy Ngo ?????? (@MrAndyNgo) February 24, 2023

«Ο μαθητής δήλωσε ότι ήταν αναστατωμένος επειδή το θύμα του πήρε το Nintendo Switch κατά τη διάρκεια του μαθήματος», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση. Σύμφωνα με έκθεση σύλληψης, οι αρχές που έφτασαν στο σημείο βρήκαν την καθηγήτρια ματωμένη και αναίσθητη.

Ο μαθητής άρχισε να φτύνει προς την κατεύθυνση της καθηγήτριας, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι «θα τη σκότωνε» όταν επέστρεφε στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο έφηβος ρώτησε επανειλημμένα έναν αστυνομικό πότε επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερος και άρχισε να κλωτσάει ένα γραφείο και να γίνεται βίαιος. Ο έφηβος παραδόθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ανηλίκων και κατηγορήθηκε για επίθεση.

