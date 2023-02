Life

“DRAGON’S DEN”: Eπενδύσεις και συμφωνίες 140000 ευρώ στο 5ο επεισόδιο (βίντεο)

Οι μεγάλοι κερδισμένοι του 5ου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE». και το μεγάλο ερωτηματικό για την 5η καρέκλα, η οποία μετά την αποχώρηση του Πολ Ευμορφίδη έμεινε άδεια!

Στο 5ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE», την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 140.000 από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS αλλά και ένα μεγάλο ερωτηματικό για την 5η καρέκλα, η οποία μετά την αποχώρηση του Πολ Ευμορφίδη έμεινε άδεια!

Στο επιτυχημένο show επιχειρηματικότητας μέχρι στιγμής έχουν γίνει συμφωνίες και επενδύσεις 640.000€!

Δύο επιχειρηματίες με όραμα και στόχους ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του 5ου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE».

Ο Σπύρος Παναγιώταρος παρουσίασε την ιδέα του για ένα τρίτροχο υβριδικό ποδήλατο που κινείται σε κεντρικούς δρόμους μεγάλων ελληνικών πόλεων και προβάλλει διαφημιστικά σποτ στις ενσωματωμένες οθόνες του. Ο φιλόδοξος επιχειρηματίας κατάφερε να κάνει συμφωνία με τον Χάρη Βαφειά, τον Λέοντα Γιοχάη και τον Πολ Ευμορφίδη οι οποίοι επένδυσαν προσωπικά κεφάλαια ύψους 60.000€ έναντι του 50% της εταιρείας του και με κοινό στόχο την επέκτασή του στις αγορές του εξωτερικού.

Ο Χρήστος Στεφανάτος, παρουσίασε στους DRAGONS ένα πρωτοποριακό app που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αναρτήσουν τον σταθμό ηλεκτρικής φόρτισης αυτοκινήτων που παρέχουν ώστε οι οδηγοί να γνωρίζουν μέσα από τον οδικό χάρτη του κινητού τους το κοντινότερο σημείο που μπορούν να φορτίσουν το αυτοκίνητό τους πληρώνοντας το αντίτιμο από το κινητό τους. Μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση ο νεαρός επιχειρηματίας έκανε τελικά συμφωνία 80.000€ με τη Μαρία Χατζηστεφανή έναντι του 5% της εταιρείας του χωρίς μείωση του ποσοστού της και δικαιώματα από κάθε νέο σταθμό φόρτισης μέχρι να βγάλει την επένδυσή της (80Κ).

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, είδαν τα όνειρά τους για επένδυση να αναβάλλονται καθώς πολλοί είναι αυτοί που έρχονται στο DD και πιστεύουν πως η αξιολόγηση που έχουν κάνει για την εταιρεία τους είναι σωστή. Οι αριθμοί όμως δεν λένε ποτέ ψέματα εκτός και αν οι DRAGONS διακρίνουν μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία.

Οι 5 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες στο επόμενο επεισόδιο, την Παρασκευή 3 Μαρτίου στις 21:30, με το καινοτόμο τηλεοπτικό project που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα να αποδεικνύει ότι στο «DRAGONS’ DEN GREECE» όλα μπορούν να συμβούν, όπως και στην πραγματική ζωή και τις επιχειρήσεις.

Δείτε τα δύο cases του 5ου επεισοδίου που έκαναν συμφωνία με τους DRAGONS:

Δείτε την αποχώρηση του Πολ Ευμορφίδη:

Δείτε ολόκληρο το 5ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE»:

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο έρχεται κάθε Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ!

