Εθνικό Θέατρο: Η διοίκησή του ζητά διακοπή των καταλήψεων

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις θετικές πρωτοβουλίες που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες.



Την άποψη ότι η διεκδίκηση των αιτημάτων τους θα ήταν πλέον πιο αποτελεσματική με τις θεατρικές σκηνές ανοιχτές εξέφρασε η διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου κατά τη συνάντηση που είχε χθες με εκπροσώπους των σπουδαστών που συντονίζουν τις καταλήψεις οι οποίες μαίνονται, επί εβδομάδες, τόσο στο κτίριο Τσίλλερ όσο και στο ΡΕΞ.

Τα μέλη του ΔΣ και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της πρώτης κρατικής σκηνής της χώρας, οι οποίοι έχουν εξ αρχής ταχθεί στο πλευρό σπουδαστών και καλλιτεχνών στηρίζοντας τις διεκδικήσεις τους, εκτιμούν ότι πλέον οι καταλήψεις δεν λειτουργούν προς το γενικό όφελος και τούς προτείνουν να στραφούν σε άλλες μορφές δράσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το protothema.gr, καλούν την Κυβέρνηση να εντείνει τις θετικές πρωτοβουλίες που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες, με τη μισθολογική αναβάθμιση όλων ανεξαιρέτως των αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών για την εργασία τους στο Δημόσιο, δίνοντας λύση και στο πρόβλημα της επαγγελματικής κατάταξής τους μέσω της δημιουργίας βαθμίδας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

Στο μεταξύ, από το βράδυ της Παρασκευής, τελεί υπό κατάληψη και το Ολύμπια-Δημοτικό Μουσικό Θέατρο "Μαρία Κάλλας" της οδού Ακαδημίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου ανέλαβαν σήμερα πρωτοβουλία συνάντησης με τα συντονιστικά όργανα των καταλήψεων που εξελίσσονται στα κτήριά του. Κατά τη συζήτηση, τα όργανα του Εθνικού Θεάτρου επανέλαβαν τις θέσεις τους, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στην από 09.02.2023 ανακοίνωσή τους, και κατέστησαν σαφή την προσήλωσή τους στην ανάγκη εξεύρεσης νομοθετικών λύσεων προς την κατεύθυνση αυτόνομης κατάταξης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ως νέας, ειδικής κατηγορίας (Καλλιτεχνική Εκπαίδευση-«ΚΕ») σε βαθμίδα ανώτερη της «ΔΕ», με σημειακή τροποποίηση του Π.Δ. 85/2022.

Ταυτόχρονα, με προτεραιότητα στην ενότητα της θεατρικής κοινότητας αλλά και πλήρη συναίσθηση ότι το Εθνικό Θέατρο επωμίζεται δυσανάλογο βάρος, εξέφρασαν στα συντονιστικά όργανα των καταλήψεων την άποψη ότι η διεκδίκηση των αιτημάτων τους θα ήταν πλέον περισσότερο αποτελεσματική και αμοιβαία επωφελής, με το Εθνικό Θέατρο και τις σκηνές του ανοικτά στο κοινό, στους εργαζομένους του και στο καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό έργο του. Στο πλαίσιο αυτό, το Θέατρο τούς καλεί και δημοσίως να εξετάσουν άλλες μορφές δράσης που δεν θα αναστέλλουν τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του, δεσμευόμενο ότι θα συμβάλει προγραμματικά και με όλες τις δυνάμεις του στον περαιτέρω διάλογο.

Την ίδια στιγμή, η Πολιτεία καλείται να εντείνει τις θετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ημερών στο μισθολογικό επίπεδο με σκοπό την οριστική επίλυση των κρίσιμων μη μισθολογικών ζητημάτων επαγγελματικής κατάταξης και αντιστοιχίας και την πλήρη αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Αθήνα, 24.02.2023



ΤΟ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ-Πρόεδρος

ΕΡΣΗ ΠΗΤΤΑ-Αντιπρόεδρος

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ

ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

