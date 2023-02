Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων

Από το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, περισσότερα από 76.000 αυτοκίνητα πέρασαν από τα δυο εθνικά οδικά δίκτυα με κατεύθυνση την Κόρινθο και τη Λαμία.

Ομαλά εξελίχθηκε και σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Η κίνηση ήταν αυξημένη από το πρωί, χωρίς όμως να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο περιστασιακά στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, σήμερα (25/2) από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 76.408 αυτοκίνητα (46.600 προς Κόρινθο και 29.808 προς Λαμία). Επιπρόσθετα, από χθες (24/2) τις 06:00 το πρωί μέχρι σήμερα (25/2) τις 06:00 το πρωί 65.000 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και 52.826 αυτοκίνητα προς Λαμία.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τέλος, την Καθαρά Δευτέρα (27/2), που αναμένεται να επιστρέψει στην Αττική και ο κύριος όγκος των εκδρομέων, θα ισχύσει για το ρεύμα εισόδου από τις 15:00 έως τις 21:00 απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

