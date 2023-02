Παράξενα

Θεσσαλονίκη: αυτοπυροβολήθηκε... από λάθος!

Στο νοσοκεομείο διακομίστηκε ο άνδρας, που τραυματίστηκε από πυροβολισμό, που κατέληξε... πάνω του!

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 53χρονος από την Πυλαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes.gr, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος το χέρι του με πυροβόλο όπλο περίπου στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Αποτέλεσμα ήταν να αυτοτραυματιστεί, με διασώστες του ΕΚΑΒ να σπεύδουν με ασθενοφόρο κοντά του.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου".

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.

