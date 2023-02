Life

Σελένα Γκόμεζ – Instagram: Εκθρόνισε την Κάιλι Τζένερ από την κορυφή

Η δημοφιλής καλλιτέχνης είχε χάσει την πρώτη θέση με τους περισσότερους ακολούθους το 2019 από την Αριάνα Γκράντε. Δείτε πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους έχει.

Η Σελένα Γκόμεζ κατάκτησε και πάλι την πρωτιά στο Instagram. Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και παραγωγός έγινε η γυναίκα με τους περισσότερους ακολούθους στο Instagram για άλλη μια φορά «εκθρονίζοντας» την Κάιλι Τζένερ της οικογένειας Καρντάσιανς - Τζένερ του αμερικανικού τηλεοπτικού reality «Keeping Up with the Kardashians».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σελένα Γκόμεζ κατέχει την πρώτη θέση - ήταν για χρόνια αγαπημένη στο Instagram. Επισκιάστηκε από την τραγουδίστρια Αριάνε Γκράντε το 2019, αλλά την Γκράντε ξεπέρασε στη συνέχεια η Τζένερ, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα στο Instagram με 300 εκατομμύρια ακόλουθους.

Οι ακόλουθοι της ηθοποιού και τραγουδίστριας ανήλθαν σε 381 εκατομμύρια χθες, ενώ η Τζένερ είχε 380 εκατομμύρια ακόλουθους.

