Πετρούπολη: Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ στην Πετρούπολη μετά από πυροβολισούς σε νυχτερινό κέντρο.

Αγνωστοι δράστες πυροβόλησαν με κυνηγετική καραμπίνα κατά νυχτερινού καταστήματος στην Πετρούπολη.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 7 το πρωί του Σαββάτου (25/2). Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από τους πυροβολισμούς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην βιτρίνα και στους τοίχους του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν 4 κάλυκες από κυνηγετική καραμπίνα.

