Αποκάλυψη... βόμβα Αγουέρο για το μέλλον του Μέσι

Ο Αγουέρο αποκάλυψε τις σκέψεις του Λιονέλ Μέσι για το μέλλον του και προκάλεσε... έκπληξη!

Όσο πλησιάζει το τέλος του συμβολαίου του Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν τόσο πλησιάζει και η αποχώρησή του, παρότι η αρχική τάση ήταν να ανανεώσει με την πρωταθλήτρια Γαλλίας. Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής πρόσφατα άλλαξε γνώμη, ενώ η Παρί θέλει ακόμα να τον έχει στην ομάδα της την επόμενη σεζόν.

Τελευταία, γίνεται λόγος γι΄ αυτόν από την πλευρά της Ίντερ Μαϊάμι, όπου ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ελπίζει να τον προσελκύσει αυτό το καλοκαίρι, μαζί με άλλους πρώην συμπαίκτες του όπως ο Σέρχιο Μπουσκέτς και ο Λουίς Σουάρες.

«Δεν πρόκειται να το αρνηθώ και να πω ότι η εικασία πως μας ενδιαφέρει ο Λιονέλ Μέσι και ο Σέρχιο Μπουσκέτς είναι ψευδής. Θέλουμε να φέρουμε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Ο Μέσι και ο Μπουσκέτς είναι οι δύο που έχουν ξεχωρίσει περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σπουδαίοι παίκτες που θα αποτελούσαν τεράστιο πλεονέκτημα για μας και για το MLS, θα άλλαζε το παιχνίδι», δήλωσε ο προπονητής της ομάδας, Φιλ Νέβιλ.

Την ίδια ώρα, στη Βαρκελώνη, πολλοί έχουν ξαναβρεί τις ελπίδες να τον δουν πάλι στο «Καμπ Νόου», αφού οι εντάσεις μεταξύ του περιβάλλοντος του Μέσι και της διοίκησης καταλάγιασαν μετά τη συνάντηση του πατέρα του παίκτη και του Καταλανού προέδρου Ζοάν Λαπόρτα, ενώ ο Τσάβι του άνοιξε την πόρτα δημόσια.

Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για να φανταστεί κάποιος μια επιστροφή του «ψύλλου» στην Καταλονία, αποτελεί εν τούτοις μια πολύ πιο ρεαλιστική υπόθεση από ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες. Ωστόσο ο Μέσι, ο οποίος θα αποφασίσει για το μέλλον του μετά το παιχνίδι με την Μπάγερν στο Champions League, θα μπορούσε τελικά να παίξει αλλού, όπως άφησε να εννοηθεί ο Κουν Αγουέρο.

«Σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να παίξει με τη Νιούελς Ολντ Μπόις», δήλωσε ο παλαίμαχος επιθετικός της Εθνικής Αργεντινής στο UOL βάζοντας... «φωτιά», καθώς τα λόγια του πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη.

Ο Αγουέρο είναι ένας από τους καλύτερους φίλους του Λιονέλ Μέσι και οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι από τα πρώτα τους βήματα ως παίκτες στις ομάδες Νέων της Αργεντινής. Κατά συνέπεια κι εφόσον ισχύει ο ισχυρισμός του Αγουέρο, ο «ψύλλος» θα μπορούσε να επιστρέψει στη χώρα του και να παίξει για τον σύλλογο που υποστήριζε όταν ήταν παιδί!

