Πολάκης: Η ανάρτηση και η “πόρτα εξόδου” από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ

Δεύτερη φορά μεσα σε λίγες ημέρες, η Κουμουνδούρου παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον Παύλο Πολάκη. Αυτήν την φορά ήταν μια ανάρτηση που "άναψε φωτιές".

Αντιδράσεις και απο τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεί η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος στοχοποιεί δημοσιογράφους, δικαστές, τραπεζίτες και στελέχη της ΑΑΔΕ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει μάλιστα και ονόματα και φωτογραφικό υλικό, με ειδική μνεία για «13 δικαστές που δίκασαν τον Νίκο Παππά».

Μετά τις οξείες αντιδράσεις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ "άδειασαν" τον βουλευτή, λέγοντας πως ουσιαστικά θέτει τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίων και εκλογικής μάχης.

Τον "αδειάζουν" πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο μετά την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη πηγές της Κουμουνδούρου απαντούσαν ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του από τα μέλη του και πολύ περισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας».

«Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος, έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Απαντώντας, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει «Οι χυδαιότητες, οι απειλές και οι προγραφές κατά δημοσιογράφων, δικαστών και κρατικών λειτουργών από τον κ. Πολάκη δεν μπορούν να καλύπτονται με διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ περί αποπομπής από τα ψηφοδέλτια. Σε κάθε δημοκρατικό κόμμα θα ήταν αυτονόητη η διαγραφή του και αυτό απαιτούμε να κανει ο κ. Τσιπρας που μέχρι σήμερα τον κάλυπτε. Επισης αυτονοητη θεωρούμε την αποπομπή από τα ψηφοδέλτια του ομόφωνα καταδικασμένου Νίκου Παππα».

Σε ανακοίνωση της, «σχετικά με τις προγραφές και τις απειλές του πρώην Υπουργού και νυν Βουλευτή Π. Πολάκη για ομαδικές «εκκαθαρίσεις» Θεσμικών Οργάνων του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Χώρας», όπως τιτλοφορεί την ανακοίνωση της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει «Οι δημόσιες απειλές του πρώην Υπουργού και νυν Βουλευτή Παύλου Πολάκη περί ομαδικών «εκκαθαρίσεων» Θεσμών του Κράτους Δικαίου και της Ελευθεροτυπίας συνιστούν βαρύτατο πλήγμα στο Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας και έλλειψη ενσυναίσθησης της λειτουργίας των Θεσμών της Δημοκρατίας. Το ζήτημα της κριτικής των Δικαστικών Αποφάσεων αποκτά δευτερεύουσα σημασία μπροστά στις σοκαριστικές εικόνες επικηρυγμένων προσώπων. Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας».

Σε σχόλιο του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται «Η προσωπική στοχοποίηση και οι απειλές προγραφών δημοσιογράφων και δικαστών από τον ομοτράπεζο και ομογάλακτο του κ. Τσίπρα, Παύλο Πολάκη, δεν έχουν σχέση ούτε με τη Δημοκρατία ούτε με το κράτος δικαίου. Έρχονται, δε, σε συνέχεια δηλώσεων και άλλων ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το πως θα είναι η επόμενη φορά «είτε με το καλό είτε με το άγριο», αλλά και της πλήρους κάλυψης στον ομόφωνα καταδικασμένο από την ελληνική Δικαιοσύνη, Νίκο Παππά, τον οποίον η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το ηθικό σθένος να θέσει εκτός ψηφοδελτίων. Ο κ. Τσίπρας, που στην τελευταία συνέντευξη του εμφανίστηκε δήθεν μετανοημένος για τη χειραγώγηση των θεσμών που συνειδητά επιχειρήθηκε επί διακυβέρνησής του, όσο και αν προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια ότι τάχα θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με τον κ. Πολάκη, δεν πείθει κανέναν. Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα που σέβεται το κράτος δικαίου, πρόσωπα που είτε έχουν καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη είτε παραληρούν κατά των θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήταν ήδη εκτός κόμματος. Για άλλη μια φορά, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται όχι απλά χορηγός αλλά μέγας ευεργέτης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται μια πραγματικά εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας για να κλείσει ο κύκλος της οδυνηρής για το δημόσιο συμφέρον διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

