Ναυάγιο - Ιταλία: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν 200 άνθρωποι – κυρίως από το Ιράν, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν - επέβαιναν σε μία ξύλινη βάρκα 20 μέτρων, η οποία είχε αναχωρήσει από την Σμύρνη πριν τέσσερις ημέρες.

(εικόνα αρχείου)

Ανεβαίνει ώρα με την ώρα ο τραγικός απολογισμός από το ναυάγιο με θύματα παράτυπους μετανάστες που σημειώθηκε κοντά στις ακτές της Καλαβρίας σήμερα το πρωί, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Σχεδόν 200 άνθρωποι – κυρίως από το Ιράν, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν - επέβαιναν σε μία ξύλινη βάρκα 20 μέτρων, η οποία είχε αναχωρήσει από την Σμύρνη πριν τέσσερις ημέρες.

Οι νεκροί μέχρι ώρας ανέρχονται σε 60 και ο αριθμός των διασωθέντων σε 80. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όμως, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους εκατό.Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα μωρό λίγων μηνών που βρήκε τραγικό θάνατο στη θάλασσα.

‘Όπως διηγήθηκαν οι διασωθέντες στους άνδρες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, το πλεούμενο προσέκρουσε σε βράχια και αμέσως μετά κόπηκε στα δυο. Είκοσι δυο διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο (έντεκα είναι ανήλικα) και τουλάχιστον ένας είναι σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα μάλιστα με τους γιατρούς που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες,κάποιοι από τους διασωθέντες φέρουν εγκαύματα σε πολλά σημεία του σώματος.

Dozens of migrants have drowned after their boat broke apart in rough seas off the southern coast of Italy.



Italian coast guard said a total of 80 survivors have been recovered, some of whom managed to reach the shore after the shipwreck.https://t.co/sKVtoHuW93 pic.twitter.com/KG3LZglDLE