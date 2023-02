Κόσμος

Ιταλία: Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Ιταλία. Βρέθηκαν νεκροί δεκάδες μετανάστες σε παραλία.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Καλαβρίας στην Ιταλία, όπως μετέδωσαν σήμερα το ANSA και άλλα ιταλικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, στην νέα αυτή τραγωδία των «απελπισμένων της θάλασσας», κοντά στην πόλη του Κρότωνα, έχασαν την ζωή τους πολλά ανήλικα, και ένα νεογέννητο παιδί.

Οι πρώτες βοήθειες σε μετανάστες και πρόσφυγες (με καταγωγή, κυρίως, από Ιράν, Πακιστάν και Αφγανιστάν) παρασχέθηκαν από την ιταλική οικονομική αστυνομία, η οποία διέσωσε πενήντα ανθρώπους. Τα ταχύπλοά της συνεχίζουν τις έρευνες, σε αναζήτηση τυχόν επιζώντων, ενώ στους διασωθέντες παρέχεται ιατρική φροντίδα από τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο

Ολυμπιακός: Ανακοίνωση για τη διαιτησία μετά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Λέσβος: επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στο Πολιχνίτο