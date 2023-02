Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: "Τέλος" στις διακοπές ρεύματος

Η Ουκρανία δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε άλλες διακοπές ηλεκτροδότησης εάν δεν υπάρξουν νέα πλήγματα σε υποδομές, καθώς έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε χθες ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, μετά από μήνες προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί της Ρωσίας.

«Δεν θα υπάρξουν περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν πλήγματα από τη Ρωσική Ομοσπονδία σε εγκαταστάσεις υποδομής», ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας Χέρμαν Χαλουσένκο μέσω Telegram. «Οι διακοπές θα γίνονται μόνο για λόγους αποκατάστασης βλαβών».

Ύστερα από πολλές ήττες στα πεδία των μαχών και την αποκλιμάκωση της επιχείρησης των στρατευμάτων της στην ανατολική και νότια Ουκρανία, η Ρωσία άρχισε τον Οκτώβριο να βομβαρδίζει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και θέρμανση για ολόκληρες ημέρες.

Η θερμοκρασία τους χειμερινούς μήνες συχνά πέφτει πολύ κάτω από το μηδέν στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας. Ο Χαλουσένκο αναγνώρισε ότι αυτή η περίοδος θέρμανσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη. «Αλλά οι μηχανικοί μας κατάφεραν να συντηρήσουν το ενεργειακό σύστημα και, για τρίτη εβδομάδα κατά σειρά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει διασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών κατανάλωσης, έχουμε αποθέματα», πρόσθεσε ο Χαλουσένκο.

Η Ουκρανία, που δεν παράγει η ίδια γεννήτριες ρεύματος, εισήγαγε και παρέλαβε χιλιάδες τον τελευταίο χρόνο, με τις ΗΠΑ να υπόσχονται την Παρασκευή επιπλέον 10 δισεκ. δολάρια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Κιέβου. Παράλληλα, ο επικεφαλής της εταιρίας διαχείρισης του κρατικού δικτύου Ukrenergo, ο Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι, δήλωσε ότι οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές στην πόλη της Οδησσού νωρίτερα αυτό τον μήνα ολοκληρώθηκαν.

«Από σήμερα το βράδυ, υπάρχει περισσότερο φως στην Οδησσό», έγραψε ο Κουντρίτσκι στο Facebook. «Τα συνεργεία που εργάστηκαν για την αποκατάσταση των δικτύων μετακινούνται σε άλλες εγκαταστάσεις». Στις 4 Φεβρουαρίου, πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπερφορτωμένο σταθμό παραγωγής ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι να μείνουν χωρίς ρεύμα.

