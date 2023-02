Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπαχμούτ: Μαίνονται οι μάχες (εικόνες)

Ουκρανία και Ρωσία, δίνουν εντελώς αντιφατικές πληροφορίες για την έκβαση των συρράξεων στα μέτωπα του Ντονμπάς.

Οι εχθροπραξίες στα μέτωπα στο Ντονμπάς μαίνονται, με τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές να δημοσιοποιούν εντελώς αντιφατικές εκδοχές για την κατάσταση γύρω από την Μπαχμούτ, πόλη για την οποία δίνονται μάχες από το καλοκαίρι.

Ενώ ρωσικές πηγές ανέφεραν πως το χωριό Γιάχοντνε, νότια, πάνω στον δρόμο προς τη Σλοβιάνσκ, έχει πλέον καταληφθεί, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε αντίθετα πως απωθήθηκαν ρωσικές επιθέσεις σε αυτό.

Η κατάληψη της συγκεκριμένης κοινότητας θα άνοιγε τον δρόμο ώστε οι ρωσικές δυνάμεις να φθάσουν στο χωριό Χρόμοβε, από το οποίο διέρχονται τα εφόδια για τα ουκρανικά στρατεύματα στην Μπαχμούτ.

Και οι δυο πλευρές επιβεβαίωσαν πως δίνονται μάχες γύρω από το χωριό Ιβανίβσκε, στον δρόμο προς την Κοσταντίνιβκα, δυτικά της Μπαχμούτ.

Η ίδια η Μπαχμούτ περιγράφεται ως το μεγαλύτερο σφαγείο του πολέμου, που έκλεισε προ ημερών έναν χρόνο και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως πλησιάζει στο τέλος.

