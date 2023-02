Τεχνολογία - Επιστήμη

Μασκ - Twitter: Νέος γύρος μαζικών απολύσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν τος θέσεις τους μετά την αγορά της εταιρείας από τον Μασκ, τον Οκτώβριο του 2022.

Η εταιρεία Twitter Inc. απέλυσε τουλάχιστον 200 εργαζομένους της, ή περίπου το 10% του τρέχοντος εργατικού δυναμικού της, αποκάλυψε η εφημερίδα New York Times αργά χθες Κυριακή το βράδυ, προχωρώντας σε ακόμη έναν κύκλο περικοπών θέσεων εργασίας αφότου την αγόρασε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ τον Οκτώβριο του 2022.

Οι απολύσεις, που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, αφορούσαν υπεύθυνους διαχείρισης έργου, αναλυτές δεδομένων και μηχανικούς αρμόδιους για τη μάθηση των μηχανών και την αξιοπιστία της υπηρεσίας, σύμφωνα με την εφημερίδα, που επικαλέστηκε ενημερωμένες πηγές.

Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο. Η Twitter είχε προσωπικό περίπου 2.300 εργαζομένων τον περασμένο μήνα, κατά τον κ. Μασκ .

Οι νέες απολύσεις ακολουθούν το αρχικό κύμα μαζικών περικοπών θέσεων εργασίας στην εταιρεία, που είχαν φθάσει τις 3.700, καθώς ο κ. Μασκ —που εξαγόρασε τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης έναντι 44 δισεκ. δολαρίων πέρυσι— λάμβανε μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Ο Ίλον Μασκ δήλωνε τον Νοέμβριο πως η Twitter ήταν αντιμέτωπη με «μεγάλη πτώση των εσόδων», καθώς οι διαφημιστές μείωναν τις δαπάνες τους εξαιτίας των ανησυχιών τους για την έλλειψη ελέγχου του περιεχομένου.

Η Twitter άρχισε πρόσφατα να μοιράζεται έσοδα από τις διαφημίσεις με κάποιους από τους δημιουργούς περιεχομένου στην πλατφόρμα.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” την Καθαρά Δευτέρα με εκλεκτούς καλεσμένους στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Σεισμός στην Τουρκία: Σοκάρει ο τελευταίος απολογισμός των θυμάτων

Θεσσαλονίκη: Έκαναν ντου σε πάρτι και λήστεψαν τους καλεσμένους