Αττική - Κούλουμα: Σαρακοστιανά, γλέντια και συναυλίες σε πολλούς Δήμους

Δήμοι της Αττικής έχουν οργανώσει εκδηλώσεις με εδέσματα και γλέντια, ακόμη και με μετακίνηση σε κλειστούς χώρους, αν πιάσει βροχή.

(εικόνα ααρχείου)

Μετά την περίοδο των υγειονομικών περιορισμών για τον κορονοϊό, που δεν επέτρεπαν εκδηλώσεις, οι δήμοι της Αττικής μπορούν και πάλι να τηρήσουν την παράδοσή τους… Τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας στην ύπαιθρο, γνωστότερο και ως «κούλουμα», με σαρακοστιανά εδέσματα και κρασί, με μουσική και χορό.

Μια σειρά από εκδηλώσεις έχουν προγραμματίσει οι περισσότεροι αττικοί δήμοι, αφού ο καιρός δεν προβλέπεται βροχερός, αν και κάποιοι φρόντισαν να ανακοινώσουν και εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή τους κλειστούς χώρους όπου θα μετακινηθεί το γλέντι, σε περίπτωση βροχής. Τα καζάνια και οι φούρνοι στις δημοτικές υπηρεσίες εργάζονται στο φουλ και ετοιμάζουν από φασολάδα και θαλασσινά, μέχρι ντολμαδάκια, ταραμοσαλάτα, χαλβά και φυσικά την τιμητική της θα έχει και η πατροπαράδοτη λαγάνα. Το υπαίθριο «τραπέζι» που στήνουν οι δήμοι, εντός και εκτός λεκανοπεδίου, θα περιμένει τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά τους για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους. Μάλιστα ορισμένοι δήμοι θα προσφέρουν οι ίδιοι δωρεάν τον χαρταετό στους μικρούς δημότες.

Οι εκδηλώσεις παντού θα ξεκινήσουν από τις 11 το πρωί και σε πολλές περιοχές έχουν κληθεί καλλιτέχνες για να δώσουν τον δικό τους τόνο στο γλέντι με τη συναυλία τους. Παράλληλα, οι χορευτικοί σύλλογοι των δήμων έχουν ετοιμάσει μουσικοχορευτικές παραστάσεις και δρώμενα. Παρών σε αρκετούς δήμους και ο Καραγκιόζης, ο οποίος θα στήσει την παράγκα του στον χώρο των εκδηλώσεων για να διασκεδάσει τους μικρούς φίλους του. Όπως στον δήμο Περιστερίου, όπου το σαρακοστιανό γλέντι θα ξετυλιχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο της Ανθούπολης με τον τραγουδιστή Γιάννη Καψάλη και με παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών. Παραδίπλα, ο δήμος Πετρούπολης στήνει το δικό του γλέντι με την ορχήστρα των αδελφών Αυγουστίδη, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, όπου μάλιστα θα υπάρχει κι ένα εργαστήριο χαρταετών.

(εικόνα ααρχείου)

Μαζί και με κοινές εκδηλώσεις αποφάσισαν να γιορτάσουν ο δήμος Ιλίου και ο δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο μητροπολιτικό πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Εκεί, πέρα από το τραπέζι των σαρακοστιανών θα υπάρχουν και φουσκωτά παιχνίδια, ενώ για το μουσικό πρόγραμμα έχουν κληθεί ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος και άλλοι πολλοί τραγουδιστές.

Με τη Γλυκερία θα γλεντήσει ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στον Ταύρο, με τη Μαριώ και τον Λάμπρο Καρελά ο δήμος Καλλιθέας στο Δημοτικό Πάρκο. Ο δήμος Χαϊδαρίου θα στήσει το δικό του γλέντι στον χώρο, όπου πριν από χρόνια γινόταν κάθε φθινόπωρο η «Γιορτή του Κρασιού», έχοντας τη συνοδεία των τραγουδιστών Διαμαντή Διονυσίου, Μαίρη Ξαγωράκη και Μπάμπη Πουρνάρα. Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας στο Άλσος Μητέρας και ο δήμος Αιγάλεω στο Άλσος της πόλης, όπου πέρα από τις μουσικοχορευτικές παραστάσεις, θα υπάρχουν και εργαστήρια για να κάνουν τα παιδιά τις δικές τους κατασκευές και να φτιάξουν τον χαρταετό τους.

Πηγαίνοντας προς τα βόρεια του λεκανοπεδίου, ο δήμος Βριλησσίων θα το γιορτάσει στο Θέατρο Νταμάρι, θα βγάλει και ρακί για να συνοδεύσει τα εδέσματα που προσφέρει, μαζί με παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια από τους Δημήτρη Κοντογιάννη και Θεοδοσία Στίγκα. Στον δήμο Κηφισιάς οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο πάρκο Ανδρέας Παπανδρέου της Ερυθραίας, με τον δημότη Κηφισιάς Χρήστο Νικολόπουλο και τους Στέλιο Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου. Στο Άλσος της Εθνικής Τράπεζας στη Φιλοθέη, θα περιμένει τους δικούς του δημότες ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και με συναυλία της Ρένας Μόρφη. Σαρακοστιανά με μουσική και χορό, αλλά και με δράσεις για παιδιά, ετοίμασε ο δήμος Αγίας Παρασκευής στο Κλειστό Γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου.

(εικόνα ααρχείου)

Πριν από λίγες ημέρες, ο δήμος Ηρακλείου μετέτρεψε σε πάρκο το Κτήμα Φιξ και το άνοιξε για το κοινό κι εκεί τώρα θα γιορτάσει την Καθαρή Δευτέρα με όλα τα παραδοσιακά. Λίγο πιο δίπλα, ο δήμος Μεταμόρφωσης θα το γιορτάσει στον λόφο Νέμεσις και βορειότερα ο δήμος Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό με την ορχήστρα του Ηλία Πλαστήρα.

Στα ανατολικά του λεκανοπεδίου, ο δήμος Ζωγράφου θα προσφέρει τα σαρακοστιανά του εδέσματα στο Πάρκο Γουδή, με τη συνοδεία τραγουδιών από τον Σπύρο Πολυκανδριώτη. Ο δήμος Καισαριανής στα Ξύλινα του πάρκου, ο δήμος Βύρωνα στο Θέατρο Βράχων, με γαϊτανάκι, με ζογκλέρ, με τραμπολίνο και με τη Στέλλα Κονιτοπούλου να στήνει το γλέντι και ο δήμος Ηλιούπολης στο πάρκο Χαλικάκι.

Κατεβαίνοντας προς το παραλιακό μέτωπο, μεσολαβεί ο δήμος Αγίου Δημητρίου, που θα το γιορτάσει στο Πάρκο Ασυρμάτου με τσίπουρα και παραδοσιακά τραγούδια από τον Σάκη Κωστάκη και τη Μαρία Σκουλά. Στον Φλοίσβο θα το γλεντήσει ο δήμος Παλαιού Φαλήρου, στον λόφο Πανί και με ορχήστρα χάλκινων ο δήμος Αλίμου. Κούλουμα στο βουνό επιλέγει ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπου σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, θα το γιορτάσει στα Ανοιχτά Γήπεδα της Μιλήτου. Στους πρόποδες του Υμηττού, στη θέση Πατητήρι, θα στήσει το δικό του γλέντι ο δήμος Γλυφάδας, παραδοσιακά και μουσικά και με τη γλυφαδιώτισσα Κατερίνα Στανίση.

(εικόνα ααρχείου)

Στα νότια του νομού, ο δήμος Σαρωνικού θα έχει ως επίκεντρο των μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων με σαρακοστιανά την παραλία Αλυκών στην Ανάβυσσο και ο δήμος Λαυρεωτικής στο Χάος Λαυρίου.

Στη δυτική πλευρά της Αττικής, ο δήμος Μάνδρας θα γιορτάσει στο γήπεδο Ερυθρών, ο δήμος Μεγαρέων στο λιμάνι της Νέας Περάμου και ο δήμος Ελευσίνας στην πλατεία της Μαγούλας με τον μουσικό Θανάση Ρόκα και την οκταμελή ορχήστρα του, ενώ στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου θα στηθεί κι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο χαρταετού.

Σχεδόν ολόκληρος ο νομός Αττικής λοιπόν αναμένεται να πλημμυρίσει από τα σαρακοστιανά εδέσματα, που θα τα συνοδεύουν μελωδίες και παραδοσιακά τραγούδια και ο αττικός ουρανός να γεμίσει από τους χαρταετούς.

