Πυρηνικά - Μεντβέντεφ: Θα ζήσουμε την “Αποκάλυψη”, αν η Δύση δεν συνετιστεί

Εφιαλτική προειδοποίηση, σε συνέχεια των απειλών από τον Πούτιν, για τον κίνδυνο παγκόσμιας πυρηνικής καταστροφής, αν συνεχιστούν οι προμήθειες όπλων από την Δύση στο Κίεβο.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε σε σχόλιά του που δημοσιεύθηκαν σήμερα ότι η συνεχιζόμενη προμήθεια όπλων στο Κίεβο από τη Δύση εγείρει τον κίνδυνο παγκόσμιας πυρηνικής καταστροφής, επαναλαμβάνοντας την απειλή του για πυρηνικό πόλεμο για την Ουκρανία.

Η ρητορική του Ντμίτρι Μεντβέντεφ περί "Αποκάλυψης", εκλαμβάνεται ως προσπάθεια να αποτραπεί η υπό τις ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και οι Δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου από το να εμπλακούν ακόμα περισσότερο στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και ένα χρόνο, με τη Μόσχα να έχει υποστεί ήττες στα πεδία των μαχών.

Τα νεότερα σχόλια του Μεντβέντεφ, που είναι αντιπρόεδρος στο πανίσχυρο συμβούλιο ασφαλείας του Πούτιν, έρχονται σε συνέχεια της πυρηνικής απειλής του Ρώσου προέδρου την περασμένη εβδομάδα και των χθεσινών του δηλώσεων που περιγράφουν την αντιπαράθεση της Μόσχας με τη Δύση ως υπαρξιακή μάχη για την επιβίωση της Ρωσίας και του ρωσικού λαού.

«Φυσικά, η εισροή όπλων μπορεί να συνεχιστεί... και να αποτρέψει την όποια πιθανότητα αναβίωσης των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, σύμφωνα με την εφημερίδα Izvestia, τονίζοντας ότι «Οι εχθροί μας κάνουν ακριβώς αυτό, δεν θέλουν να καταλάβουν ότι οι στόχοι τους θα οδηγήσουν οπωσδήποτε σε απόλυτο φιάσκο. Απώλειες για όλους. Κατάρρευση. Αποκάλυψη. Όπου ξεχνάς για αιώνες την προηγούμενη ζωή σου ωσότου τα ερείπια πάψουν να εκπέμπουν ραδιενέργεια».

