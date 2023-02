Αθλητικά

Πέθανε ο Σταύρος Παπαδόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Σταύρου Παπαδόπουλου, που συνέδεσε το όνομα του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της "Μαύρης Θύελλας".

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα στο Χονγκ Κονγκ ο Σταύρος Παπαδόπουλος, σε ηλικία 89 ετών.

Το τελευταίο χρονικά διάστημα νοσηλευόταν σε ΜΕΘ, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος, γεννημένος στην Καλαμάτα στις 9 Μαρτίου του 1934, ήταν παιδί πολυμελούς οικογένειας, γιος του Παναγιώτη Παπαδόπουλου με υποδηματοποιείο στην οδό Γερμανού στην Καλαμάτα. Συνέδεσε το όνομα του με την "Μαύρη Θύελλα", της οποίας διετέλεσε πρόεδρος για πολλά χρόνια και επί ημερών του έζησε μεγάλες στιγμές στην Α' Εθνική. Ακόμη ο Σταύρος Παπαδόπουλος ασχολήθηκε με τον Μεσσηνιακό και μάλιστα το γήπεδο του ιστορικού συλλόγου φέρει το όνομα του. Βασική του επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν η εμπορία πολύτιμων λίθων με βάση τη Βραζιλία και το Χονγκ Κονγκ. Υπήρξε ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου "Filoxenia", ενώ ασχολήθηκε και με τα μέσα ενημέρωσης διατελώντας μεγαλομέτοχος του τηλεοπτικού σταθμού ΝΕΤ και ιδιοκτήτης της εφημερίδας "Σημαία". Τα τελευταία χρόνια ίδρυσε στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα την σύγχρονη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Παπαδοπούλειον". Η σορός του θα μεταφερθεί στην Καλαμάτα μέσα στην εβδομάδα για να γίνει η κηδεία του.

Πηγή: tharrosnews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Τάσος Βουγιατζής

Ισημερινός - Κοκαΐνη: Ποσότητα ρεκόρ ήταν “κρυμμένη” σε μπανάνες (εικόνες)

Καθαρά Δευτέρα: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει και γιατί πετάμε χαρταετό