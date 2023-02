Life

Κύπρος: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και επίσημα υφυπουργός πολιτισμού

Τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου ανακοίνωσε ο νέος πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Με την ανακοίνωση επιβεβαιώθηκε η πληροφορία για την ένταξη του γνωστού τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη στη σύνθεση της νέας κυπριακής κυβέρνησης, αναλαμβάνοντας τη θέση του υφυπουργού Πολιτισμου, σύμφωνα με τα όσα μετεδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Υπουργός Εξωτερικών: Κωνσταντίνος Κόμπος

Υπουργός Οικονομικών: Μάκης Κεραυνός

Υπουργός Εσωτερικών: Κωνσταντίνος Ιωάννου

Υπουργός Άμυνας: Μιχάλης Γιωργάλλας

Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: Αθηνά Μιχαηλίδου

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: Αλέξης Βαφειάδης

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: Γιώργος Παπαναστασίου

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Πέτρος Ξενοφώντος

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Γιάννης Παναγιώτου

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: Άννα Προκοπίου

Υπουργός Υγείας: Πόπη Κανάρη

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω – Με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την επιτήρηση της υλοποίησης του Κυβερνητικού Έργου: Ειρήνη Πική

Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω: Μαρίνα Χατζημανώλη

Υφυπουργός Τουρισμού παρά τω Προέδρω: Κωστας Κουμής

Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω: Φίλιππος Χατζηζαχαρία

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω: Μαριλένα Ευαγγέλου

Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω: Μιχάλης Χατζηγιάννης

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος: Δόξα Κωμοδρόμου

Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Βίκτωρας Παπαδόπουλος

Διευθύντρια Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Μαριλένα Ραουνά

Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου: Πηνελόπη Παπαβασιλείου

Επίτροποι που διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (άνευ νομοθεσίας):

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων: Τζόζη Χριστοδούλου

Επίτροπος Περιβάλλοντος: Μαρία Παναγιώτου.



Ολα τα μέλη της νέας κυβέρνησης αναλαμβάνουν καθήκοντα την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023.

