Πολιτισμός

Κύπρος: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναλαμβάνει υφυπουργός;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες των κυπριακών ΜΜΕ, ο δημοφιλής τραγουδιστής θα αναλάβει τη θέση του υφυπουργού Πολιτισμού.

Τα ηνία του Υφυπουργείου Πολιτισμού φαίνεται να αναλαμβάνει ο τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews o Μιχάλης Χατζηγιάννης θα παραλάβει την 1η Μαρτίου το υφυπουργείο Πολιτισμού από τον Γιάννη Τουμαζη.

Εντός της ημέρας ή και αύριο νωρίς το πρωί, αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον σχηματισμό υπουργικού συμβουλίου στην Κύπρο, από το Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με το sigmalive, τα υπό διαμόρφωση ονόματα είναι:

Υπουργός Εξωτερικών: Κωνσταντίνος Κόμπος

Υπουργός Οικονομικών: Μάκης Κεραυνός

Υπουργός Εσωτερικών: Κωνσταντίνος Ιωάννου (πρώην υπουργός Υγείας)

Υπουργός Συγκοινωνιών: Αλέξης Βαφειάδης

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης: Άννα Κουκκίδη Προκοπίου

Υπουργός Εργασίας: Γιάννης Παναγιώτου

Υπουργός Παιδείας: Αθηνά Μιχαηλίδου

Υπουργός Υγείας: Πόπη Κανάρη

Υπουργός Γεωργίας: Πέτρος Ξενοφώντος

Υπουργός Άμυνας: Μιχάλης Γιωργάλλας

Υφυπουργός Ναυτιλίας: Μαρίνα Χατζημανώλη

Υφυπουργός Καινοτομίας: Πάρης Ζαχαριάδης

Υφυπουργός Πολιτισμού: Μιχάλης Χατζηγιάννης

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας: Μαριλένα Ευαγγέλου

Αν. Κυβερνητική Εκπρόσωπος: Δόξα Κωμοδρόμου

Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Επίτροπος Περιβάλλοντος: Μαρία Παναγιώτου

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Τάσος Βουγιατζής

Ισημερινός - Κοκαΐνη: Ποσότητα ρεκόρ ήταν “κρυμμένη” σε μπανάνες (εικόνες)

Καθαρά Δευτέρα: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει και γιατί πετάμε χαρταετό